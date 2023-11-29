Какое мыло лучше и полезнее для рук — твердое или жидкое? Они отличаются не только консистенцией

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Опубликовано: 29.11.2023 10:09 , Обновлено: 29.11.2023

В наше время существует множество различных видов мыла, в том числе твердого и жидкого. Однако, какое из них является более полезным для ежедневного использования? Разобрались, в чем основные преимущества и недостатки обоих видов мыла, и как сделать правильный выбор.

Чем отличается твердое и жидкое мыло?

Два первых и самых очевидных различия, это, конечно же, форма и консистенция. Как известно, твердое (кусковое) выпускают в виде кусков разной формы, чаще всего прямоугольной.

Жидкое, в свою очередь, — во флаконах или пакетах, оно может быть с дозатором или без. Консистенция у такого мыла, как правило, кремообразная.

Но отличаются ли они по составу?

Согласно органической химии, твердое мыло содержит:

жирные кислоты из растительного или животного жира и масла;

щелочи;

растворители — спирт или глицерин;

воду.

Кроме того, некоторые сорта твердого мыла могут содержать ароматизаторы, красители и различные добавки.

А в составе большинства сортов жидкого мыла содержатся синтетические ПАВы (лауретсульфат или лаурилсульфат натрия)— такое жидкое мыло почти не отличается от шампуня. Также при его производстве применяют не натриевые соли (как в твердом), а калиевые. В жидкое мыло также могут добавлять красители, антибактериальные компоненты и другие добавки.

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Получается, что твердое и жидкое мыло различаются между собой типом пенообразующих веществ. В твердом мыле это соли жирных кислот, а в жидком косметическом средстве — поверхностно-активные вещества или калиевые соли жирных кислот в водно-спиртовом растворе.

Можно сказать, что жидкое мыло — это обычный шампунь или гель для душа, предназначенный для мытья рук.

Но все же, что говорят эксперты на счет того, какое средство эффективнее, безопаснее и экономичное, а также как они влияют на нашу кожу?

Какое мыло эффективнее для мытья рук: твердое и жидкое?

Мытье рук — важная гигиеническая процедура по очистке рук от различных загрязнений и микроорганизмов, а также самый эффективный метод предотвращения распространения инфекций. Эксперты ВОЗ советуют мыть руки мылом не менее 20 секунд, чтобы эффективнее смыть загрязнения и опасные микроорганизмы, а также моющее средство.

Так как оба типа мыла содержат поверхностно-активные вещества, которые помогают разрушить жировые пленки на поверхности кожи и удалить загрязнения, они одинаково хорошо справляются с очищением кожи рук.

Однако, жидкое мыло может быть чуть более эффективным для очищения, так как его легче наносить на кожу и распределять равномерно.

В целом, оба типа мыла хорошо очищают кожу рук от загрязнений и бактерий.

Как эти средства влияют на кожу рук?

Твердое и жидкое мыло влияют на кожу рук по-разному. Твердое мыло обычно содержит больше щелочи, чем жидкое мыло, что может привести к более сильному высушиванию кожи.

Кроме того, в составе твердого мыла практически нет смягчающих компонентов, что негативно сказывается на коже.

Кроме того, согласно исследованию микрофлоры поверхности твердого мыла, на ней могут оставаться бактерии от предыдущего использования. Их перенос на кожу рук маловероятен, так как они смываются с поверхности мыла с водой, но во многих странах медицинским и других государственным учреждениям рекомендуется использовать жидкое мыло с дозатором, так как оно более гигиенично.

Жидкое мыло обычно содержит меньше щелочи и больше увлажняющих ингредиентов, таких как глицерин. Это делает его более мягким для кожи рук и может предотвратить ее пересушивание. К тому же рН жидкого мыла ближе к слабокислому рН нашей кожи, поэтому оно лучше, чем твердое мыло, подходит для людей с сухой или чувствительной кожей рук.

Впрочем, некоторые производители при производстве жидкого мыла используют большое количество лауретсульфата натрия, который негативно воздействует на защитный липидный слой кожи. Кроме того, синтетические ПАВы и консерванты, содержащиеся в жидком мыле, опасны для окружающей среды.

По словам экспертов, мыло оказывает значительное влияние на состояние кожи рук. При использовании любого мыла, и твердого, и жидкого, с кожи смываются не только грязь, вредные и опасные микроорганизмы. В результате воздействия воды и щелочи, содержащейся в косметическом средстве, повреждается защитный барьер кожи. Это, в свою очередь, приводит к сухости кожи и образованию микротрещин. Последние могут стать открытыми воротами для микроорганизмов и привести к кожным заболеваниям.

Получается парадокс — чем чаще мы моем руки, тем выше риск повреждения защитного барьера кожи. Чтобы не допустить этого, нужно выбирать мыло на натуральной основе и увлажняющими компонентами и минимальным количеством отдушек, красителей и консервантов.

Каким удобнее пользоваться?

Здесь пальма первенства однозначно достается жидкому мылу. У него есть ряд существенных преимуществ:

Дозатор. Он позволяет одним нажатием получить нужное количество косметического средства. В продаже есть множество емкостей для жидкого мыла разного размера, формы и цвета, которые можно подобрать к любому интерьеру.

Безопасность. На кусковом мыле остаются микроорганизмы от предыдущего использования. Они смываются водой и их передача через мыло маловероятно, но сам факт наличия микробов на мыле неприятен. Порцию жидкого мыла благодаря дозатору можно получить бесконтактно. Кусковое мыло норовит выскользнуть из рук и упасть, что особенно неприятно, если вы находитесь в общественном месте. Если же уронить емкость с жидким мылом, оно не пострадает, а сам флакон можно вымыть.

Эстетичность. Даже самое качественное мыло может размокать в мыльнице или некрасиво трескаться при высыхании. Жидкое мыло, особенно в красивой емкости, выглядит аккуратно и привлекательно. Ему не страшны внешнее воздействие, а если флакон с мылом загрязнится, его легко вымыть. Небольшой флакончик с жидким мылом удобно брать с собой в поездки — он занимает меньше места, чем мыльница.

Мягкое очищение и насыщение увлажняющими компонентами. За счет наличия в жидком мыле мягких ПАВ оно деликатно очищает кожу рук. Это особенно важно для тех, у кого сухая кожа. К тому же в жидкое мыло легче ввести полезные компоненты: эфирные масла, экстракты трав, витамины.

Что касается экономичности , то здесь лидирует кусковое мыло, но с некоторыми оговорками. Качественное кусковое мыло не размокает, хорошо держит форму, дает густую пену и расходуется экономично. Твердое мыло плохого качества буквально тает на глазах, размокая и разваливаясь на кусочки.

Жидкое мыло, имеющее кремообразную консистенцию, расходуется меньше, чем жидкое косметическое средство. Большую роль в экономичности играет и дозатор — он должен за одно нажатие выдавать порцию мыла, достаточную для очищения кожи рук, а не выливать за раз треть флакона.

Как выбрать хорошее мыло?

Выбор между твердым и жидким мылом зависит от индивидуальных предпочтений и потребностей кожи. Врач-дерматолог Анна Трушина посоветовала выбирать вид мыла исходя из типа кожи (нормальная, сухая или жирная) и удобства применения.

При выборе косметического средства важно обращать внимание на следующие показатели:

Состав — выбирайте продукт с натуральным составом и с минимальным количеством консервантов и красителей. Уровень кислотно-щелочного баланса — он не должен превышать 7.

— выбирайте продукт с натуральным составом и с минимальным количеством консервантов и красителей. Уровень кислотно-щелочного баланса — он не должен превышать 7. Упаковка — на ней должна быть хорошо читаемая информация о производителе, сроках производства и хранения, состав, способ применения средства.

— на ней должна быть хорошо читаемая информация о производителе, сроках производства и хранения, состав, способ применения средства. Внешний вид — жидкое мыло лучше покупать в прозрачном флаконе, чтобы отслеживать расход средства. Дозатор должен выдавать небольшую порцию мыла, достаточную для однократного мытья рук. Лучше выбирать дозаторы, позволяющие перекрывать подачу косметического средства.

— жидкое мыло лучше покупать в прозрачном флаконе, чтобы отслеживать расход средства. Дозатор должен выдавать небольшую порцию мыла, достаточную для однократного мытья рук. Лучше выбирать дозаторы, позволяющие перекрывать подачу косметического средства. Цвет — у жидкого мыла он должен быть прозрачным, либо кремовым. Допускаются также оттенки, полученные от применения добавок — например, экстракта трав.

— у жидкого мыла он должен быть прозрачным, либо кремовым. Допускаются также оттенки, полученные от применения добавок — например, экстракта трав. Запах — у любого типа мыла он не должен вызывать неприятных ощущений и быть слишком резким. Гипоаллергенное мыло не может иметь в составе ароматизаторов.

В хорошем твердом или жидком мыле не должно быть вредных добавок:

синтетических масел , которые загрязняют поры и приводят к появлению камедонов, угрей, шелушения и сыпи;

, которые загрязняют поры и приводят к появлению камедонов, угрей, шелушения и сыпи; пропилен гликоля , которым заменяют полезный глицерин — это аллерген, вызывающий раздражение кожи;

, которым заменяют полезный глицерин — это аллерген, вызывающий раздражение кожи; опасных эмульгаторов и пенообразователей , таких как диэтаноламин, триэтаноламин.

Так, в базе косметических компонентов диэтаноламин описывается как вещество, способное вызывать раздражение слизистых оболочек. Кроме того, в больших дозах он токсичен для сердечно-сосудистой системы, почек, желудочно-кишечного тракта.

По возможности лучше выбирать жидкое мыло без лаурилсульфата натрия, который повреждает верхние слои эпителия. С осторожностью нужно относится и к такому компоненту, как триклозан . Дело в том, что вместе с вредными бактериями он уничтожает и полезные.

Можно ли мыть хозяйственным мылом тело и волосы?

Ранее Телеграф писал, что хозяйственное мыло потому так и называется, что применять его следует именно в хозяйственных целях. Но когда-то давно только такое моющее средство и существовало. И мылили им не только рубахи да платья, но и себя любимых. До сих пор ходят легенды: «Моя прабабушка мылась хозяйственным мылом, без всякой сегодняшней «химии», и при этом была красавицей». Так все же, можно или не желательно мыться хозяйственным мылом?

Можно ли мыть хозяйственным мылом тело и волосы? И причем тут уксус и лимон?