Нанесите на лицо одну из этих масок из моркови. Эффект заметите уже через 10 минут

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Опубликовано: 06.05.2024 11:39 , Обновлено: 06.05.2024

Морковь - один из наиболее часто используемых овощей. Ее можно встретить на столах в качестве ингредиента в супах и соусах. Ее также используют для приготовления вкусных салатов и соков, полных витаминов. Однако стоит знать, что морковь также используется в качестве косметического ингредиента. Какую пользу могут принести коже средства, содержащиеся в моркови? Как приготовить морковную маску в домашних условиях?

Какие витамины содержит морковь

В неприметной морковке, которую мы иногда не замечаем при покупке, отдавая предпочтение гораздо более «элегантным» овощам, скрывается множество ценных витаминов и питательных веществ. Самыми важными из них, безусловно, являются каротиноиды, которые придают ей характерный оранжевый цвет. В моркови можно найти несколько видов каротиноидов, включая лютеин, ликопин, альфа-каротин и бета-каротин, то есть провитамин А. Последний преобразуется в нашем организме в витамин А, который необходим для многих ключевых процессов и отвечает, в частности, за хорошее зрение.

В моркови также есть:

витамины: C, E, K, B6,

фолиевая кислота,

кальций,

железо,

магний,

калий,

фосфор,

натрий,

цинк.

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Полезные свойства моркови

Низкокалорийная и богатая многими ценными витаминами, морковь должна регулярно входить в наш рацион. Не только из-за ее вкуса, но и из-за ряда полезных свойств, которые были научно доказаны. Морковь положительно влияет на

зрение;

систему кровообращения;

пищеварительную систему;

иммунную систему;

поддерживает работу сердца и мозга.

Благодаря высокому содержанию многих важных витаминов и минералов морковь назначают пациентам, страдающим от дефицита витамина А, недоедания и анемии.

Морковь в косметологии

Морковь также является нашим союзником в стремлении иметь красивую кожу. Ее положительное влияние на состояние кожи обусловлено содержащимися в ней ингредиентами, такими как белки, бета-каротин, витамины: B, E, C, K, фолиевая кислота, кальций, железо, калий и фосфор.

Косметические средства с экстрактом моркови обладают антивозрастным эффектом и защищают от свободных радикалов. Они увлажняют, придают коже эластичность, поддерживают естественные процессы регенерации, успокаивают последствия солнечных ожогов, уменьшают кожные воспаления, такие как акне, экзема и экзема.

Вы также можете усилить действие ваших любимых кремов и лосьонов для тела, добавив в них морковное масло. Вы можете выбрать между морковным маслом (мацератом), маслом семян моркови и маслом семян моркови холодного отжима.

Морковный мацерат (полученный путем мацерирования сухого корня моркови в масле) питает и восстанавливает волосы. Он делает их более мягкими и блестящими и защищает от ультрафиолетового излучения. При нанесении на кожу головы он снимает раздражение и оказывает противовоспалительное действие.

Домашние маски из моркови

Чтобы увидеть, что дает морковная маска для лица, просто воспользуйтесь одним из приведенных ниже рецептов. Они просты, не требуют много сил и времени, а ингредиенты для их приготовления наверняка найдутся у каждого дома.

Морковно-масляная маска

Рекомендуется для сухой и обезвоженной кожи. Сочетание моркови и оливкового масла вернет коже сияние и здоровый вид.

Ингредиенты:

1 морковь;

1 ст. л. оливкового масла или альтернативного масла авокадо или миндаля;

Способ приготовления:

Отварите морковь до мягкости, затем разомните вилкой до состояния гладкой пасты.

Добавьте масло по своему вкусу - если паста получилась слишком сухой, можно добавить еще немного масла.

Нанесите маску на очищенное лицо и оставьте на 15-20 минут. Смойте теплой водой. Можно использовать 2-3 раза в неделю.

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Морковно-медовая маска

Идеальна для жирной и склонной к акне кожи. Помогает справиться с пятнами и расширенными порами.

Ингредиенты:

2 моркови среднего размера;

2 столовые ложки натурального меда.

Приготовление:

Отварите морковь до мягкости, затем измельчите вилкой в гладкую пасту.

Тем временем нагрейте мед в микроволновой печи до однородности (осторожно, чтобы не нагреть его слишком сильно).

Соедините морковную смесь с медом.

Нанесите маску на очищенную кожу лица и оставьте на 10-15 минут. Смойте теплой водой. Можно применять 1-2 раза в неделю.

Морковно-помидорная маска

Маска с осветляющим эффектом. Идеально подходит для кожи с обесцвечиванием и неровным тоном.

Ингредиенты:

1 морковь;

1 помидор.

Способ приготовления:

Отварите морковь до мягкости, затем разомните вилкой до состояния гладкой пасты.

Отожмите сок из помидора и соедините с морковью.

Нанесите маску на очищенное лицо и оставьте на 10-15 минут. Смойте теплой водой. Можно применять 1-2 раза в неделю.

Маска из моркови и йогурта для всех типов кожи

Универсальная маска с мягким отшелушивающим действием.

Ингредиенты:

1 морковь;

1 ст. ложка натурального йогурта;

1 чайная ложка лимонного сока (необязательно, если у вас жирная кожа).

Способ приготовления:

Приготовьте морковь до мягкости, затем измельчите ее вилкой до состояния гладкой пасты.

Соедините йогурт с морковью и перемешайте (по желанию добавьте лимонный сок).

Нанесите маску на очищенное лицо и оставьте на 15-20 минут. Смойте теплой водой. Можно применять 1-2 раза в неделю.

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