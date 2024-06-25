Не просто фруктовый лёд. Как легко и просто приготовить мороженое из ягод дома?

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Опубликовано: 25.06.2024 17:18 , Обновлено: 10.07.2024

Контрастный и дождливый июнь близится к завершению, и скоро белорусов настигнет настоящая летняя жара. В эту пору как никогда хочется побаловать себя вкусным и охлаждающим десертом, за которым совсем необязательно идти в магазин. Обилие свежих ягод и фруктов дарит возможность приготовить собственное мороженое, с которым не сравнится вкус покупного фруктового льда. Этот рецепт не потребует молока и специального оборудования, а мороженое получится не только вкусным, но и по-настоящему полезным.

Кто не любит побаловать себя мороженым летом? Этот популярный охлаждающий десерт поднимает настроение и утоляет жажду. В особенно жаркую погоду одной магазинной порции может показаться недостаточно, а читая состав мороженого от производителей, иногда попросту пропадает аппетит. К счастью, приготовить вкусное и полезное мороженое без добавок и красителей можно и в домашних условиях. Такое фруктово-ягодное лакомство оценят не только дети, но и взрослые.

Мороженое с сезонными фруктами и ягодами

Фруктовое мороженое чрезвычайно легко приготовить, и его можно считать здоровым десертом. Это потому, что мы можем готовить их только с фруктами или с добавлением воды, сока или йогурта. Их не нужно подслащивать или обогащать какими-либо усилителями. В их основе сезонные фрукты. Идеально подойдет клубника, малина, голубика и черника. Такие десерты можно приготовить и без рецепта. Просто смешайте фрукты и добавьте немного воды или сока.

Фруктовое мороженое для похудения?

Фруктовое мороженое, то есть замороженные сорбеты, пока менее популярны, чем молочные варианты. Это, безусловно, связано с привычкой и с тем, что их считают десертом для людей, желающих похудеть. Действительно, их можно есть даже на диете, ведь они гораздо менее калорийны. Сорбеты также обычно содержат меньше сахара, а иногда и вовсе его не содержат. Это также хороший выбор для людей с непереносимостью лактозы. И конечно для детей, особенно если у них есть проблемы с аллергией. Ведь в основе сорбетов прежде всего ягоды и фрукты. Практически все они безопасны и чем они сочнее, тем меньше воды в них стоит добавлять.

Как сделать вкус богаче?

Если вы хотите разнообразить вкус фруктового мороженого, можете использовать дополнительные ингредиенты. Отличным вариантом станет натуральный йогурт, который при смешивании с фруктовым пюре придаст мороженому более бархатистую консистенцию. Вы также можете добавить мед, лимонный сок, либо измельченную мяту и базилик для более освежающего эффекта. Вкус фруктового мороженого также легко изменить, добавив щепотку специй, например, ванили или корицы. Готовя мороженое для детей, стоит приобрести специальные формочки. Их выбор на рынке сейчас огромен.

Рецепт фруктового мороженого

Ингредиенты:

1 стакан клубники,

1/2 стакана черники,

1/2 манго либо банана

1 стакан минеральной воды.

Способ приготовления:

Клубнику вымойте, удалите плодоножки и смешайте с 1/3 минеральной воды. Чернику вымойте и смешайте с половиной оставшейся воды. Очистите манго (банан), смешайте с оставшейся водой. Заполните формочки для мороженого подготовленными фруктовыми смесями. Поставьте в морозилку на 5-7 часов. Вот и все!

Этот рецепт открыт для модификаций и экспериментов. Вы можете приготовить мороженое, сочетая доступные и любимые ягоды и фрукты.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что мороженое — один из самых популярных летних десертов. Его любят как дети, так и взрослые. При этом оно необязательно должно быть вредным для здоровья — просто не добавляйте сахар, чтобы приготовить вкусное ягодно-фруктовое мороженое в домашних условиях.

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