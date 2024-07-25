"Это для кенгуру?" — В Могилёве установили лежачие полицейские на тротуаре. В TikTok мнения разделились

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Опубликовано: 25.07.2024 13:44 , Обновлено: 25.07.2024

Жительница Могилёва опубликовала на просторах соцсетей короткий ролик, где рассказала о том, что в городе на тротуаре установили лежачие полицейские. На кадрах видно: пешеходная полоса разделена на две части — для обычных белорусов и для велосипедистов. На второй, в свою очередь, перед выездом на пешеходный переход и расположились препятствия. Судя по всему, задумку властей автор не поняла, поэтому решила спросить в комментариях у более знающих людей.

“Внимание, Могилёв! Будьте осторожны. На велосипедных дорожках начали появляться лежачие полицейские. Может, кто знает, зачем?” — обратилась к пользователям TikTok автор. Те долго не молчали:

“Зачем? Да затем, чтобы с велосипеда не пересаживались в инвалидное кресло”.

“Заблаговременно снизить скорость движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, пересекать её со скоростью идущего шагом пешехода. Этот пункт никто не соблюдает”, — ответил на вопрос автора кто-то в комментариях.

“По опыту одобряю. Как пешеход, водитель и велосипедист. А то летают через капот, а потом говорят: “Думал проскочу”. Не хочу никого обидеть, есть нормальные велосипедисты и самокатчики, без ампутированного инстинкта самосохранения. Но есть тот самый процент…” — высказался о наболевшем один из мужчин. Другой ему ответил:

“А водил нету таких, которые думают, что проскочат? Не смеши, все люди одинаковые, все хотят лёгкой жизни”.

“Наконец-то и для велосипедистов препятствия. Надо ещё для пешеходов что-нибудь придумать — ямка, бугорок, а то что водителям страдать”, — то ли в шутку, то ли всерьёз написал ещё один белорус.

“А ещё, не в обиду будет сказано могилёвским… Даже водителям везде бы поставила: ездят, как хотят. Ни поворотов, разворот где хочу, рядом боюсь ехать, не знаешь, что у них на уме, свои ПДД”, — поделилась мнением белоруска.

“Вначале разрешили не спешиваться, а теперь это. У нас настолько всё плохо с кадрами?” — не поддержал идею местных властей пользователь TikTok. С ним были солидарны и другие: “Согласен. Маразм крепчает”.

“Ещё надо поставить высокий забор между пешеходной и велосипедной дорожками. Чтобы наглые пешеходы не ходили там, где не полагается”, — предложил ещё один подписчик соцсети.

“На себя смотрите! Вы ж, водилы, на красный стараетесь проскочить, неоднократно видел. А сколько таких не проскочило?” — встал на защиту велосипедистов кто-то из белорусов.

“Ну и толку? Что стоит объехать его? Если класть, то от дороги и на 20 метров в сторону. А так — лишняя трата бюджетных денег”, — высказался ещё один неравнодушный житель. Другой пошутил: “Это для кенгуру?”

Ранее Telegraf.news писал, что инструктор одной из столичных автошкол, активно развивающей TikTok, поделился коротким видео: в нём он рассказал о правиле дорожного движения, которое “нарушают почти все”. Правда, подписчики социальной сети оказались не в восторге после просмотра и решили выдвинуть свои версии, как нужно поступать в этой ситуации. Кто прав?

«Нарушают почти все» — Инструктор напомнил белорусам о важном пункте ПДД. Многие не согласились