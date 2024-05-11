Во время наводнения в Бразилии лошадь забралась на крышу, где провела несколько дней

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Опубликовано: 11.05.2024 13:54 , Обновлено: 11.05.2024

С конца апреля на юге Бразилии не прекращаются наводнения. По предварительным оценкам, от стихии пострадали более 350 тысяч человек, как минимум 107 погибло. Сотрудники местного телеканала сняли на видео лошадь, которая, чтобы спастись, забралась на крышу одного из затопленных домов. Там она провела несколько дней, пока не прибыли спасатели.

Животное, получившее в соцсетях кличку Карамелло, балансировало на двух узких полосах скользкого асбеста в Каноасе, городе в столичном регионе Порту-Алегри, который является одним из наиболее пострадавших районов штата, сообщила британская газета The Guardian.

В итоге всё завершилось благополучно: животному ввели седативные препараты, погрузили на плот и перевезли в безопасное место. В операции были задействованы четыре надувные лодки и четыре вспомогательных судна с пожарными, солдатами и другими добровольцами.

https://www.youtube.com/watch?v=fYG_y0pifMQ&t=2s

Ранее Telegraf.news писал, что житель южной Калифорнии поделился роликом, на котором видно, как целая семья медведей пришла во двор, чтобы искупаться в бассейне. Автор публикации отметил, что в этом районе подобное является обычным делом, однако столь маленьких детёнышей он раньше не видел.

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