Ловля наоборот. Появилось видео, как рыбы охотятся на птиц

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Опубликовано: 26.02.2024 10:22 , Обновлено: 26.02.2024

На птиц охотится африканская тигровая рыба. Как южноамериканская пиранья, она такая же зубастая и прожорливая, вот только размерами во много раз крупнее. И тем не менее из воды выпрыгивает быстро и высоко – так ловит низко летящих птиц.

В длину тигровая рыба больше метра, а весить может от 30 до 50 кг. Широкий рот тигровой рыбы с острыми зубами не оставляет пернатым шансов.

Стратегия ловли ласточек африканской тигровой рыбой.

Впрочем, ученым известны еще два вида рыб, в меню которых входят пернатые.

Желтопёрый каранкс – рыбина из тропических вод Индийского океана.

Она поистине огромна: до метра длиной и под 80 кг весом. Неуёмный аппетит каранкса толкает его искать жертв не только в океанских глубинах, но и на поверхности воды. Для охоты на неосторожных птиц каранксы объединяются в стаи, одновременно атакуя жертву с разных сторон. Эти рыбы интересны тем, что перед атакой способны инстинктивно рассчитать скорость и траекторию полета птицы. При броске хищники раскрывают свою широченную пасть для того, чтобы уж наверняка схватить добычу.

Еще одна рыба-птицелов – тигровая акула . Они не особо любят выпрыгивать из воды. Поэтому на птиц в полёте не охотятся, предпочитая проглатывать пернатых в один присест, когда те опускаются на воду.