Закончился шампунь? Его может заменить порошок, который есть на кухне у каждого

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Опубликовано: 29.09.2023 16:28 , Обновлено: 29.09.2023

Как быть, если шампунь закончился, новый купить в данный момент нет возможности, а помыть волосы надо? Существует средство, которое легко заменит шампунь, и оно есть у каждого на кухне.

Речь идет про пищевую соду. Мало кто знает, что ее можно использовать не только для выпечки, но и для мытья головы.

Смешайте 2-3 чайные ложки соды со 150 миллилитрами теплой воды. Хорошо перемешайте (тот факт, что сода не растворится полностью, не помешает мытью).

Этот трюк поможет погладить бельё в два раза быстрее. Понадобится одна вещь из кухни

Тщательно намочите волосы водой. Потом медленно вылейте приготовленную смесь на волосы, распределив по всей поверхности головы.

Хорошо помассируйте и оставьте примерно на 2-3 минуты. После чего тщательно смойте раствор. Все, вы помыли голову обойдясь без шампнуня, дал совет focus.de.

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