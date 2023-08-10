В ЕС предложили запретить всю туалетную бумагу из-за глобального потепления. Чем решили заменить?

Опубликовано: 10.08.2023 11:45 , Обновлено: 10.08.2023

В связи с изменением климата, в ЕС предложили отказать от использования привычной всем туалетной бумаги. Ей нашли замену.

Предлагается использовать туалетную бумагу из соломы и не исключен еще более радикальный шаг - полный отказ от бумаги, сообщил businessinsider.com.pl.

Цель состоит в том, чтобы сохранить природные ресурсы и к 2030 году сократить выбросы углекислого газа минимум на 35%.

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Производство бумаги с использованием соломы требует меньших затрат энергии и воды в сравнении с древесными волокнами, из которых производится обычная бумага.

Солома же является ресурсосберегающим и быстро возобновляемым материалом. Она остается на полях после каждого урожая, а туалетная бумага, изготовленная из нее, имеет ту же мягкость и прочность, что и традиционная бумага.

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Инициаторы такого предложения считают, что в конечном итоге производство туалетной бумаги может быть полностью остановлено, а традиционная бумага будет заменена “водой и мылом”: для мытья интимных мест будут использоваться установленные в унитазах специальные устройства с дозаторами воды.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что у многих унитазов есть скрытая функция:

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