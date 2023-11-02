Почему унитаз нужно смывать с закрытой крышкой? Все дело в опасном "шлейфе"

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Опубликовано: 02.11.2023 10:21 , Обновлено: 02.11.2023

Все мы регулярно моем руки после туалета и используем множество мощных чистящих средств для уборки. Но есть один момент, по поводу которого не все придерживаются единого мнения: нужно ли закрывать крышку перед смывом унитаза. Микробиологи рассказали, как правильно и объяснили, почему это важно для нашего здоровья.

Оказывается, исследования показывают, что мы должны закрывать крышку перед каждым смывом, независимо от того, насколько чист унитаз.

Как выяснили микробиологи, когда мы смываем воду, над унитазом поднимается так называемый “туалетный шлейф” (его обычно не видно невооруженным глазом). Это аэрозольный столб высотой до 2 метров, который состоит из воды, воздуха и частиц наших стула.

Ученые из Университета Колорадо, используя ярко-зеленые лазеры, провели эксперимент, чтобы выяснить, как крошечные капли воды, невидимые невооруженным глазом, быстро выбрасываются в воздух, когда смывается вода в унитазе без крышки.

На фото видны капли жидкости, "взмывающие вверх" после смыва.

В то время как самые крупные капли оседали на поверхности в течение нескольких секунд, более мелкие и, следовательно, более легкие частицы оставались во взвешенном состоянии в воздухе в течение нескольких минут.

Последние не только дольше плавают в воздухе, но и могут попасть вам на лицо, осесть на волосах в носу и проникнуть глубже в легкие.

Кроме того, они попадают и все близлежащие поверхности: полотенца, зубные щетки, туалетную бумагу и т.д.

По словам экспертов, в таком аэрозольном столбе могут содержаться опасные патогены, например:

кишечная палочка;

норовирус (инфекция, характеризующаяся бескровным поносом, рвотой и болью в животе);

и, возможно, даже коронавирус .

Таким образом, стоит всегда опускать крышку унитаза перед тем, как нажимать кнопку слива.

А ранее Телеграф писал, что многие люди, опасаясь бактерий и болезней, избегают общественных туалетов или же пользуются ими, не садясь на сиденье унитаза. Кто-то подкладывает туалетную бумагу или специальные гигиенические прокладки, кто-то сидит на корточках или держится за дверные или другие ручки. Но так ли уж необходимы эти действия? На это есть научный ответ.

Можно ли садиться на ободок унитаза в общественном туалете? Вот что говорят эксперты