Зачем бросать зажжённую спичку в унитаз? Быстро решит неприятную проблему

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Опубликовано: 10.08.2023 12:29 , Обновлено: 12.09.2023

Бросание зажжённой спички в унитаз может показаться странным действием, но на самом деле оно имеет свои причины. Такой способ может быстро и эффективно решить довольно неприятную проблему в туалете. Однако нужно помнить о соблюдении нескольких важных правил.

Не секрет, что туалет — одно из самых грязных мест, которыми пользуется человек. Именно там накапливаются бактерии, вирусы или грибки.

Еще одна проблема с унитазом заключается в том, что он также является источником неприятных запахов. Оказывается, именно с этим можно справится с помощью спички.

Для устранения неприятного запаха из унитаза вам понадобятся еще и перчатки. Прежде чем приступить к этой процедуре, убедитесь, что в унитазе нет легковоспламеняющегося средства для чистки.

Зажгите спичку и сразу же опустите ее в бачок унитаза. Это поможет устранить неприятный запах. Секрет этого высокоэффективного приема заключается в сере. Именно она отлично справляется с устранением запаха. Затем нужно надеть перчатку, вытащить спичку и просто выбросить ее в мусорное ведро.

Для тех, кто опасается бросать зажженную спичку в унитаз, тоже есть решение. Можно просто зажечь ее в туалете и задуть, что также поможет справиться с проблемой.

Как почистить унитаз, чтобы из него не пахло?

Помните, что нужно не забывать регулярно чистить унитаз и дезинфицировать его. Для этого не обязательно использовать дорогие магазинные химические средства. Достаточно иметь дома пищевую соду и перекись водорода.

Пищевую соду можно рассыпать в чаше и оставить на два часа. По истечении этого времени почистите унитаз щеткой и смойте воду.

А вот способ с перекисью водорода заключается в том, чтобы налить ее в бутылку с распылителем. Далее следует распылить ее внутри и снаружи унитаза. Через несколько минут просто слейте воду. Для удаления препарата с внешней поверхности унитаза протрите его, например, многоразовой салфеткой, слегка смоченной водой, или одноразовым бумажным полотенцем.

Ранее Телеграф писал, что во многих унитазах может быть спрятан секретный механизм. Именно он значительно облегчит одну из проблем.

Эта скрытая функция есть у многих унитазов. Зачем нужна?