Зачем сыпать соль в раковину? Так вы сбережете деньги и нервы

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Опубликовано: 02.08.2023 12:10 , Обновлено: 17.08.2023

Соль — один из самых распространенных продуктов в нашей кухне. При этом ее используют не только для приготовления еды и консервирования овощей, но и для уборки и дезинфекции. Некоторые люди вообще сыплют соль в раковину. И это никак не связано с суевериями или мистикой. Такой способ поможет вам избавится от распространенной проблемы, не тратя нервы и деньги.

Дело в том, что многие люди регулярно сталкиваются с проблемой засора раковины, из которой очень медленно уходит вода. Остатки пищи не только забивают трубы, но и выделяют неприятный запах при разложении. По этой причине некоторые люди также замечают, что над раковиной выплывают жуки или собираются плодовые мушки.

Чтобы решить эту проблему, вам и понадобится соли. Она отлично прочистит слив, и вам не придется нервничать и тратить деньги на специальные средства.

Высыпьте полстакана продукта в отверстие для слива и залейте залейте ее еще примерно 1 л горячей воды из чайника. Вы быстро заметите, что все запахи исчезли.

Для лучшего результата можно смешать соль с пищевой содой, а перед тем как залить кипяток, добавить еще уксуса. Если эта проблема возникает у вас регулярно, используйте этот прием для профилактики, например, раз в неделю или две недели.

Почему засоряется раковина?

Хорошо знать, что делать, если раковина засорилась, но это еще не все. Неплохо было бы также предотвратить это явление. Как?

Прежде всего, не кладите в раковину то, чего там быть не должно. Растопленное масло высыхает в трубах, образуя налет. Другие жиры также затруднят работу.

Кофейная и чайная гуща или остатки трав также не подходят для раковины, а предназначены для мусорного ведра.

В дополнение к этому приобретите защитное ситечко, которое предотвратит засорение, задерживая стекающие остатки пищи.

Куда выливать масло после жарки? Сделайте это — и забудете о забитых трубах

Ранее Телеграф уже писал, что многие люди просто выливают растительное масло в раковину. Но это большая ошибка, за которую можно дорого заплатить. Есть более безопасный способ избавиться от жира.

Куда выливать масло после жарки? Сделайте это — и забудете о забитых трубах