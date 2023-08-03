Как использовать меньше жидкого мыла? Попробуйте этот трюк с дозатором

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Опубликовано: 03.08.2023 11:35 , Обновлено: 12.09.2023

Мыло выпускают в различных формах — в виде бруска, пены или жидкости. Наиболее практичным и гигиеничным, конечно же, является мыло с дозатором. Однако может случиться так, что дозатор протекает или выдает слишком много жидкости. Это не очень экономичное решение. Нашли способ сократить его использование.

Каждый дозатор для мыла обычно рассчитан на выдачу именно той порции, которая необходима. Специалисты признают, что для тщательного мытья рук достаточно одной дозы, поэтому не стоит переусердствовать.

Конечно, бывают случаи, когда мыла выходит слишком много для одного человека. Что же делать в таком случае? Есть простое решение.

Как сэкономить на жидком мыле?

Существует способ не расходовать мыло слишком быстро после его покупки. Для этого достаточно воспользоваться хитроумным приемом с использованием стяжки (хомута).

Вы можете проделать этот трюк буквально за несколько минут. Это сэкономит вам немало денег, и вам не придется покупать часто новое мыло. Вот как сделать это буквально за несколько простых шагов:

возьмите дозатор для мыла,

возьмите стяжку,

подгоните ее по размеру к дозатору,

сильно затяните (стяжка будет покрывать примерно 1/3 площади дозатора)

отрежьте выступающий кусок.

Готово!

Подробнее, как это сделать, показано на видео.

Таким образом, при использовании дозатора вы не возьмете слишком много мыла. Более того, предложенный прием можно использовать для любого дозатора, в том числе для жидкости для мытья посуды или других средств.

Ранее Телеграф писал, что канал Science Insider опубликовал видео, на котором видно, как производят мыло для гостиниц. Оказывается, в стремлении сделать мир чище производитель под названием Clean the World, перерабатывает старые использованные куски мыла, чтобы сделать новые.

«Ааа, я буду возить свое!» — В ТикТоке показали, откуда берется мыло в гостиницах