Эта скрытая функция есть у многих унитазов. Зачем нужна?

ℹ️ Полезно

У многих вещей есть дополнительные функции, о которых мы часто даже не подозреваем. Некоторые прописаны в инструкциях, о некоторых можно узнать случайно. Оказывается, даже в унитазах может быть спрятан секретный механизм. Именно он значительно облегчит одну из проблем.

Скрытую функцию можно найти на сиденьях некоторых унитазов. Дело в том, что их очистка — довольно сложная задача. Обычно сильно загрязненная нижняя часть сиденья остается невидимой для глаз (когда стульчак опущен). Кроме того, возле петель есть уголки, которые невозможно тщательно вычистить.

Эти проблему с уборкой унитаза может решить секретный механизм, который у разных моделей выглядит по-разному. Он позволит легко снять стульчак.

Просто наденьте перчатки и проверьте, оснащено ли ваше сиденье системой быстрого снятия. Для этого возьмите его обеими руками и попытайтесь аккуратно сдвинуть. Если вы почувствуете люфт в петлях, это признак того, что ваш стульчак, скорее всего, имеет функцию, позволяющую легко снять его.

Поищите кнопку между петлями и, найдя ее, нажмите.

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