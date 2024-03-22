Почему кошки внезапно начинают жалостливо кричать? Это нужно знать каждому хозяину

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Опубликовано: 22.03.2024 11:31 , Обновлено: 22.03.2024

Кошачий язык очень разнообразен и охватывает весь спектр звуков: мяуканье, мурлыканье, шипение... Все они нам знакомы, и мы обычно можем отнести их к определенному эмоциональному состоянию. Но некоторые кошки также издают плачущие звуки. И очень жалостливые! Что могут означать такие кошачьи крики? И как мы должны на них реагировать?

Кошачий вой - что это за звук?

То, что мы называем кошачьим воем, на самом деле является мяуканьем. Однако у него есть характерный тон - он долгий, громкий и кажется оглушительным. Такой звук часто издает кошка, когда пытается отпугнуть встреченное животное, например, на улице. Кошачий вой - удел диких и полудиких кошек, но бывает он и у вполне прирученных и домашних. Вот как это звучит:

https://telegraf.news/life/kak-chasto-nuzhno-vychesyvat-koshku-vot-chto-delat-esli-ona-soprotivlyaetsya/

Почему кошки так кричат?

Кошки делают это в первую очередь для общения с другими животными. Мяуканье - это уникальная форма общения, которая часто отсутствует у диких животных. Возможно, это связано с тем, что мяуканье - это изощренный кошачий способ привлечь внимание человека. Так почему же кошки воют или скулят? На это есть несколько причин.

Когда природа зовет…

Характерный кошачий вой - один из признаков начала брачного сезона. Кошки воют, когда зовут друг друга. Это происходит как с некастрированными котами, так и с кошками в период течки, хотя с последними гораздо чаще.

Обычно это отчаянный вой, монотонный, повторяющийся даже часами.

Симптом болезни или травмы

Часто вой кошки - единственный симптом того, что с ней что-то не так. Обычно они отлично умеют скрывать проблемы со здоровьем, но иногда боль оказывается слишком сильной.

Речь идет, например, о физических травмах или длительных страданиях, которые приводят к сильной боли. Если ваша кошка вдруг начала вести себя подобным образом, стоит посетить ветеринара.

Возраст кошки

Кошачья старческая деменция может быть причиной того, что кошка воет. Этот синдром когнитивных расстройств, известный как CDS, проявляется и другими способами, включая проблемы с памятью, нарушения сна, беспокойство, которое чувствует и проявляет кошка, и общую дезориентацию.

Это заболевание не поддается лечению и обычно поражает пожилых кошек. За такими питомцами можно ухаживать и успокаивать их как с помощью рутинной работы, так и с помощью приема препаратов, улучшающих работу мозга и снимающих стресс.

Беспокойство

Кошачий вой может быть результатом сильного стресса, который испытывает животное. Речь не обязательно идет о единичных случаях - скорее, подобные симптомы возникают при хроническом беспокойстве. Кошка может внезапно громко завыть. В такой ситуации нужно подумать, как устранить вредные факторы или улучшить комфорт питомца.

Скука

О собачьей скуке и разочаровании известное много, но многие хозяева забывают, что кошки тоже их испытывают. Такой питомец часто садится посреди дома и громко воет, чтобы привлечь к себе внимание.

Если вы уверены, что с кошкой все в порядке, нужно обеспечить ей больше развлечений и наше общество.

Как реагировать на вой кошки?

Прежде всего, следует исключить медицинские причины. Диагноз и соответствующее лечение, скорее всего, устранят или, если полное излечение (как в случае с CDS) невозможно, уменьшат проблему.

Если кошка здорова, нужно подумать, не было ли в последнее время в ее и нашей жизни изменений, которые могли вызвать ее беспокойство.

А может быть, мурлыке просто требуется больше внимания с вашей стороны?

В экстремальных ситуациях мы можем обратиться за помощью к бихевиористу.

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