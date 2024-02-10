В США снова вошли в моду ограбления поездов. Как так вышло?

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Опубликовано: 10.02.2024 17:22 , Обновлено: 10.02.2024

В Интернете уже несколько лет появляются фото и видео, сделанные вдоль железнодорожной линии Юнион Пасифик (Union Pacific) в центре Лос-Анджелеса, где на путях валяются груды разорванных коробок Amazon. В этом городе вошли в моду ограбления поездов.

Целые банды грабителей, вооруженные болторезами и ломами, забираются на грузовые поезда длиной в полтора километра, чтобы украсть дорогую электронику, элитную одежду и ювелирные украшения, заказанные американцами в интернет-магазине Amazon.

Делают они это по-разному. Одни грабители влезают на грохочущие локомотивы, когда те еще движутся. А другие - включают аварийные тормоза, чтобы их сообщники могли взломать металлические контейнеры, пока поезд стоит.

Лос-Анджелес является бесспорной “столицей грабителей поездов”. Через этот город поезда доставляют товары из крупных портов. С 2019 года число краж поездов по всем США почти удвоилось.

Проблема массового хищения грузов оказалась в центре внимания американски и мировых СМИ почти три года назад, когда железнодорожные пути Union Pacific были завалены тысячами разграбленных коробок для доставки.