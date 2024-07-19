Как хранить сухие грибы, чтобы не испортились? Вот почему стеклянная банка - плохая идея

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Опубликовано: 19.07.2024 15:57 , Обновлено: 19.07.2024

Грибной сезон в Беларуси входит в активную фазу, и многие стремятся запастись "лесным мясом" впрок. Одним из самых популярных способов заготовки грибов надолго является их сушка. Однако для того чтобы такие грибы не портились и не теряли полезные свойства, стоит избегать ошибок в их хранении. Где не стоит держать сушёные грибы?

Многие белорусы начали собирать целые урожаи грибов уже в начале лета. Одни предпочитают заморозить грибы, другие - замариновать. Однако одним из самых лучших способов считается сушка грибов.

Ароматные сушёные грибы легко заготовить и удобно использовать для приготовления множества блюд. Однако если допускать ошибки в их хранении, то продукт может быстро испортиться. Как не стоит хранить грибы и какой способ лучший?

Как нельзя хранить сушёные грибы?

Многие хозяйки хранят высушенные грибы в стеклянных банках. Казалось бы, метод эффективен, ведь плотно закрытая банка должна защитить грибы от порчи.

Однако на практике всё оказывается иначе. Один подпортившийся гриб, находясь в замкнутом пространстве стеклянной ёмкости, начинает провоцировать скорую порчу и всего содержимого банки. После этого продукт остаётся только выбросить.

Так, например, там может завестись пищевая моль или размножиться плесень.

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Какой способ хранения сухих грибов лучший?

Прежде всего, сушёные грибы нужно разделить на мелкие группы. Вы можете поместить их в пластиковые контейнеры, тканевые или даже бумажные пакеты.

Выбор зависит только от вас и того, что вы имеете в своем распоряжении. Хранить упакованные таким образом грибы нужно в сухом и относительно прохладном месте. В идеале температура там должна быть от 7 до 12 градусов.

Те, что в пакетах, можно повесить, если есть место. Проследите, чтобы грибы были высушены достаточно. При наличии влаги, оказавшись в замкнутом пространстве, продукт начнёт плесневеть и портиться.

Метод раздела на группы эффективен, поскольку даже если грибы в одной из упаковок испортятся, вы потеряете только часть заготовки, а не всё. Такой подход позволит долго наслаждаться сушёными грибами и максимально минимизирует потерю всего запаса.

Важным этапом заготовки грибов является их очистка. Часто эта процедура очень кропотливая и времязатратная. Однако есть способы, с помощью которых можно быстро и эффективно очистить большие объёмы грибов.

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