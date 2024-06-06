Всё еще выбрасываете лимонную кожуру? Эти 7 способов её применения заставят вас передумать

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Опубликовано: 06.06.2024 11:34 , Обновлено: 06.06.2024

Лимон - универсальный фрукт, который широко применяется в кулинарии. Его можно добавлять в мясные или рыбные блюда, использовать для сладкой выпечки. Однако после отжима сока или использования мякоти кожица остается. не у дел. Отныне вы больше не будете выбрасывать кожуру лимона в мусор. Эти простые и проверенные способы применения цедры лимона не дадут пропасть продукту зря.

Лимоны и их кожура

Лимоны известны во всем мире. Эти экзотические фрукты родом из Китая, но сегодня их выращивают в Италии, Греции, Испании и США. Этот цитрус – отличная добавка к чаю, лимонаду, напиткам или воде, которая прекрасно освежит в жаркий день. Плоды лимона используются не только в сладкой выпечке, десертах, соусах и салатах, но и как украшение многих пикантных блюд.

Цедра лимона – свойства

Мало кто знает, что цедра лимона богата различными питательными веществами и используется в натуральной медицине. В нем содержатся витамины и минералы, необходимые для правильного функционирования всего организма.

Так что же содержит цедра лимона? В кожуре этого экзотического фрукта содержится много витамина С, который способствует укреплению иммунитета. Кожура богата витаминами группы В. Она содержит клетчатку и пектин, которые являются природными углеводами и обладают загущающим действием. Цедра лимона положительно влияет на обмен веществ и помогает при проблемах с кишечником. Он оказывает фунгицидное действие, снижает кровяное давление и успокаивает расшатанные нервы. Кожура лимона также хорошо влияет на кожу и зубы.

Как использовать цедру лимона?

После использования мякоти и сока лимона кожура обычно попадает в мусорное ведро. Мало кто знает, что кожура этого экзотического фрукта имеет множество применений. Ниже вы найдете несколько простых рецептов, в которых главную роль играет кожура лимона.

Способ №1. Приготовьте цукаты

Цедра лимона – идеальный ингредиент для тортов. Просто снимите белую пленку и нарежьте кожуру очень маленькими кубиками. Уложите их слоями в банку и пересыпают сахаром. Закрытую банку поставьте в холодильник. Уже через неделю у вас будут вкусные домашние цукаты из лимонной цедры.

Способ № 2. Чистящее средство

Цедра лимона – натуральное чистящее средство. Просто смешайте его с пищевой содой или уксусом, и он удалит стойкие и жирные загрязнения с раковины, ванны, умывальника, микроволновой печи или электрической плиты.

Способ №3. Очиститель накипи

Цедра лимона поможет очистить чайник или заварочный чайник от накипи. Просто замочите его в воде в устройстве или кувшине и оставьте на несколько часов, затем протрите тряпкой и промойте.

Способ № 4. Дезинфицирующее средство

Цедра лимона прекрасно дезинфицирует поверхности. Он освежит и удалит бактерии и другие микроорганизмы с разделочных досок и кухонных столешниц.

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Способ №5. Отбеливатель зубов

Кожуру лимона можно использовать в качестве натурального отбеливателя зубов. Регулярное протирайте зубы кожурой лимона и это сделает их белее.

Способ №6. Нейтрализатор запахов

Кожура лимона удаляет неприятный запах с рук и других поверхностей. Он прекрасно справится с неприятным ароматом рыбы или чеснока.

Способ №7. Освежитель воздуха

Цедра лимона — отличный освежитель воздуха. Стоит разместить его в нескольких местах дома, и аромат освежит комнаты.

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