Почему кошки иногда пристально смотрят на людей? Вот что нужно обязательно сделать хозяевам

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Опубликовано: 15.04.2024 13:48 , Обновлено: 15.04.2024

Кошки, как загадочные и интригующие существа, могут вызывать у нас интерес и удивление своим поведением. Одним из наиболее распространенных явлений, которые могут путать и заставлять задуматься, является пристальный взгляд кошек на людей. Почему они делают это? Что они хотят этим сказать? Давайте разберемся.

Пустые миски

Кошка, которая ищет зрительного контакта со своим хозяином, обычно чего-то хочет. По словам экспертов, часто она имеет в виду пустую миску, которую нужно немедленно наполнить едой!

Даже если в тарелке есть немного корма, для кошки миска обычно наполовину пуста. Поэтому если питомец смотрит на вас, скорее всего, он разочарован вашим поведением, и вам следует как можно скорее положить в тарелку больше еды!

Время для игр

Много говорят о том, что кошки - одиночки и независимые животные. На самом деле они очень чувствительны, и взгляд на человека может быть их способом показать, что пришло время поиграть или погладить.

Бихевиористы предполагают, что стремление кошки к зрительному контакту может быть связано с ее любопытной натурой. Как это проверить?

Если вы просто находитесь дома и не обращаете внимания на питомца, он будет стараться увидеть, что отвлекает ваше внимание. Если же вы проявите внимание к нему и удовлетворите его потребности, он, скорее всего, перестанет упорно смотреть на вас!

Одиночество, боль, недомогание…

Иногда пристальный взгляд на хозяина — признак того, что в организме кошки происходит что-то тревожное. Кошкам свойственно скрывать страдания и переживания, поэтому мы узнаем о них, когда вариантов действий гораздо меньше, чем в начале болезни.

Однако кошка, которая сильно привязана к человеку, ухаживающему за ней, будет искать поддержки, а не переживать боль в одиночестве. Это означает, что она будет стремиться быть рядом с человеком и, например, будет смотреть на него.

Такое поведение часто можно наблюдать у кошек с диагностированным хроническим заболеванием - именно так они требуют внимания и ласки от своего опекуна.

Расширенные зрачки также должны вызывать беспокойство. Если у вас есть сомнения, что с вашей кошкой что-то не так, обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.

Что делать?

Таким образом кошка, которая пристально смотрим на человека, не собирается его гипнотизировать, но, несомненно, хочет ему что-то сказать. И она это делает, но на своем собственном кошачьем языке.

Главное - не игнорировать питомца, а превратиться в Шерлока Холмса и методом проб и ошибок выяснить, чего ему больше всего не хватает в данный момент - еды, игры, ласки или чистого лотка.

Хотя пристальный взгляд кошки, несомненно, чего-то хочет, не всегда за этим стоит коварная цель, например вымогательство любимого лакомства. Не стоит забывать и о том, что взгляд кошки может быть признанием в привязанности.

Ранее Telegraf.news писал, что кошачий язык очень разнообразен и охватывает весь спектр звуков: мяуканье, мурлыканье, шипение… Все они нам знакомы, и мы обычно можем отнести их к определенному эмоциональному состоянию. Но некоторые кошки также издают плачущие звуки. И очень жалостливые! Что могут означать такие кошачьи крики? И как мы должны на них реагировать?

Почему кошки внезапно начинают жалостливо кричать? Это нужно знать каждому хозяину