Почему собаки гоняются за своими хвостами? Оказывается, дело не только в скуке

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Опубликовано: 28.02.2024 08:50 , Обновлено: 10.06.2024

Погоня домашнего питомца за хвостом кажется забавной привычкой, но такое поведение, по мнению специалистов, может сигнализировать о проблемах со здоровьем животного. Узнали, почему собаки так любят гоняться за своими хвостами и в чём кроется причина такого поведения.

Почему собаки гоняются за своими хвостами

Собаки могут бегать за своим хвостом по разным причинам. Чаще всего им просто нравится так делать, но в некоторых случаях погоня за хвостом может быть признаком проблем со здоровьем, включая компульсивное поведение. Об этом предупредили специалисты медицинского портала WebMD.

Компульсивное поведение — это поведение, которое проявляется в течение длительного периода времени. Если с течением времени оно ухудшается, это требует помощи специалистов.

Игра от скуки

Такое поведение может быть просто игрой. Собаки любят играть, и бег за хвостом может быть одним из способов развлечься. Специалисты ветеринарной клиники Schertz Animal Hospital утверждают: щенки не понимают, что хвост — это часть их тела. Поэтому они с удовольствием гоняются за ним, когда им скучно.

Чтобы не закрепить нежелательное поведение, консультант по поведению собак Рассел Хартштейн посоветовал поиграть с питомцем или вывести его на прогулку, если он начинает гоняться за хвостом от скуки. Большинство собаку предпочтут побегать за мячом или палкой, а не хвостом.

Привлечение внимания

Если собака бегает за своим хвостом, когда рядом находится хозяин, это может быть способом привлечь его внимание. Собаки очень социальные животные и любят проводить время со своими владельцами. Если домашний питомец видит, что бег за хвостом вызывает реакцию хозяина, он может продолжать это делать, чтобы привлекать к себе внимание.

Ругать собаку за такое бессмысленно — это только подкрепит нежелательное поведение. Следует игнорировать очередную «погоню» питомца за хвостом.

Стресс или беспокойство

Иногда собаки могут бегать за своим хвостом, когда они испытывают стресс или беспокойство. Это может быть связано с изменением в их окружении, например, появлением нового животного или человека в доме. Бег за хвостом помогает животному сбросить напряжение и успокоиться.

Проблемы со здоровьем

В некоторых случаях бег за хвостом может быть признаком проблем со здоровьем, таких как травмы, инфекции, зуд из-за кишечных паразитов или блох, воспаление параанальных желёз, аллергия или неврологические проблемы.

Если собака начинает бегать за своим хвостом без видимой причины, и это сопровождается другим странным поведением, нужно обратиться к ветеринару.

Генетика

По мнению экспертов ветеринарной клиники, Schertz Animal Hospital, по неизвестным причинам некоторые породы, такие как немецкие овчарки и терьеры, гоняются за своими хвостами чаще, чем другие, даже когда вырастают. Если с собаками этих пород недостаточно заниматься, гоняться за хвостом они будут чаще.

Привычка

Как и у людей, у животных могут сформироваться правильные или неправильные привычки. Некоторые собаки могут просто привыкнуть бегать за своим хвостом и продолжать это делать, даже если они уже не испытывают стресс или беспокойство.

Заключение

В любом случае, если ваша собака начинает бегать за своим хвостом, важно обратить внимание на её поведение и общее состояние. Если вы заметите что-то необычное или беспокоящее, лучше всего обратиться к ветеринару, чтобы исключить проблемы со здоровьем, и подумайте о том, как вы можете изменить своё поведение или окружающую среду, чтобы помочь вашей собаке чувствовать себя более комфортно.

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