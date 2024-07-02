«Достойно мужского уважения» - Шагающие под дождём белорусские «богини» на репетиции парада в Минске покорили соцсети

🎥 Видео

Опубликовано: 02.07.2024 09:56 , Обновлено: 02.07.2024

Министерство обороны Беларуси выложило серию видеороликов с генеральной репетиции военного парада в честь Дня Независимости, которая прошла вечером 1 июля на одном из центральных проспектов в Минске. Аккурат в разгар репетиции город оказался во власти грозового фронта, в результате чего участникам парада пришлось чеканить шаг под проливным дождём. Поблажек не сделали ни для техники, ни для людей, включая представительниц прекрасного пола. Видео с девушками-военными, марширующими под дождём с обворожительными улыбками, тут же покорило соцсети.

В оборонном ведомстве отметили, что “этим девушкам все ни по чем” и наглядно продемонстрировали, как военнослужащие в парадной форме держали строй, несмотря на разгул стихии.

Когда видео Минобороны попало в TikTok, на представительниц прекрасного пола, чеканящих шаг под проливным дождём, обрушилась новая волна - на этот раз лестных комментариев от восхищённых зрителей.

“Достойно мужского уважения!!” - в восторге отмечали комментаторы, окрестив военных белорусскими “богинями”.

“Как же круто смотрится! Девчонки могут!”, “Красота, гордость!!!! самые лучшие!!!!”, “Молодцы девочки, с улыбкой главное!”, - не жалели комплиментов в адрес участниц военного парада.

Впрочем, нашлись и те, кто выразил обеспокоенность по поводу здоровья участниц парада после такой “прогулки” под дождём, а также - по поводу состояния их парадной формы.

“Боже мой, так переживала (да и сейчас переживаю), что так не повезло с погодой. Промокли до нитки. Хоть бы не простыли и 3 июля блеснули всей красой”, - прокомментировала одна из пользовательниц соцсети.

“100 г девушкам. И сушить форму - сядет и будет конфуз”, - обеспокоенно поддержал её другой зритель.

Ранее Telegraf.news рассказал, как милиция планирует организовать контрольно-пропускной режим во время праздничных мероприятий, приуроченных к Дню Независимости. Отдельные КПП решили поставить для четырёх категорий белорусов. Вот кому следует ориентироваться на оранжевые тенты, чтобы попасть на праздник вне общей очереди.

Милиция 3 июля решила организовать отдельные КПП для 4 категорий белорусов. Кому ориентироваться на оранжевые тенты?