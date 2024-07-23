"Бесконечный промах?" - Один из мобильных операторов сделал белорусам выгодное предложение. Но те не поняли?

🎥 Видео

Опубликовано: 23.07.2024 12:14 , Обновлено: 23.07.2024

В TikTok завирусилось видео с рекламным билбордом белорусского мобильного оператора life :) Потенциальным клиентам сделали выгодное предложение - безлимитный тариф с бесплатной подпиской на сервис "Яндекс Плюс". Однако больший ажиотаж, судя по словам самих авторов ролика и комментариям зрителей вызвало не само предложение, а название премиального тарифа.

На рекламном билборде, показанном на ролике, красуется название акционного предложения мобильного оператора: “Бесконечный Pro Max”. Однако многие интернет-пользователи согласились с посылом автора, которая прочитала название не как сочетание русского и английского слов, а всю фразу на русский манер - “бесконечный промах”.

“От “лайфа” - беспокнечный промаха. Вот интересно, промах с интернетом или промах со связью? А может с “Яндексом”?” - шутя задалась вопросом автор ролика.

Впрочем, и она сама, и большинство зрителей сошлось во мнении о том, что такая лингвистическая шутка наверняка является уловкой маркетологов, ведь подобные видео с рекламой этого самого предложения быстро разлетелись по соцсетям и волей-неволей привлекли к себе внимание потенциальных клиентов.

Ранее Telegraf.news рассказал о других сезонных акционных предложениях мобильных операторов. Так, компания МТС предложила своим действующим клиентам в рамках акции «Спасибо, что вы с нами» персональные скидки, размер которой будет зависеть от того, как долго человек пользуется услугами МТС.

Мобильные операторы предложили белорусам планшет за 10 копеек и скидки до 22% на смартфоны. А в чём нюансы?