Заметили в яйце такое пятно? Узнали, что это и можно ли его есть

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Опубликовано: 12.09.2023 09:58 , Обновлено: 12.09.2023

Многие люди не представляют свой завтрак без яиц — жареных, вареных или в виде омлета. Их также добавляют в салаты, торты и десерты. Однако бывает, когда, разбив яйцо, мы видим странное красное или коричневое пятно. Что это такое на самом деле? Рассказываем, можно ли есть эти яйца или их стоит выбросить.

Многие считают, что красное пятно в яйце — это куриный эмбрион, поэтому чаще всего такое яйцо попадает в мусорное ведро. Однако это просто заблуждение и часто повторяемый миф.

Красное пятно — это не что иное, как лопнувший кровеносный сосуд в яичнике или маточной трубе курицы. Это не означает, что курица, снесшая данное яйцо, была больна или плохо питалась. Но такое пятно может быть причиной недостатка витаминов, проблем с печенью, а может быть и генетическим.

Следует ли выбрасывать такое яйцо? Нет никаких опасений по поводу его употребления в пищу, оно не должно причинить нам вреда. Поэтому в мусорку кидать его не нужно.

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Зачем есть яйца?

Яйца богаты витаминами группы В, витаминами A, D и E, а также фолиевой кислотой, цинком, фосфором, селеном и железом. Яйца также содержат холин, благотворно влияющий на работу мозга, лецитин, отвечающий за правильное функционирование нервной системы, и ксантофиллы, влияющие на зрительную функцию.

В каком виде следует употреблять яйца? Наиболее полезны вареные яйца, когда белок уже готов, а желток еще находится в жидком состоянии. В таком яйце сохраняется наибольшее количество питательных веществ.

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