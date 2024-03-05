Как часто нужно вычесывать кошку? Вот что делать, если она сопротивляется

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Опубликовано: 05.03.2024 18:53 , Обновлено: 05.03.2024

Проблема выпадения шерсти домашних кошек может стать настоящим испытанием для её хозяев. В какой-то момент шерсти может оказаться так много, что не один выход из дома не будет обходиться без щетки для одежды. Как помочь питомцу в этом вопросе и сколько раз его нужно вычесывать?

Время года имеет значение

Едва ли выпадение кошачьей шерсти стоит в повестке дня хозяев каждый день. Скорее всего вы замечали, что этот процесс у кошаек обостряется весной и осенью.

И это не случайно. Для кошек потеря шерсти в этот период абсолютно нормальна. Связано это с изменением температурного режима окружающей среды. Это естественный процесс, которого, увы, не избежать. Тем не менее, есть способ облегчить этот процесс и сделать его не таким заметным. Для этого следует регулярно расчесывать своего питомца.

Делать это нужно независимо от возраста, породы и длины шерсти кошки. Как часто? Вот здесь уже есть особенности.

Короткошерстных кошек достаточно расчесывать два раза в неделю , в то время как длинношерстных кошек следует расчесывать каждые два дня . Особенно стоит уделить этому вопросу внимание в периоды повышенного выпадения шерсти.

Регулярное расчесывание кошек не только сделает вашу квартиру и одежду чище, но и благоприятно скажется на здоровье вашего питомца, его настроении и состоянии шерстяного покрова. Кошки, которых систематически вычесывают в значительно меньшей степени подвержены угрозе образования комков шерсти в желудке, а их шерсть не спутывается и выглядит здоровой и блестящей.

Как правильно выбрать расческу для питомца?

Правильный выбор щетки может в ключевой степени повлиять на желание кошки подвергаться процедуре расчесывания. Она должна соответствовать густоте её шерсти. В случае короткошерстных кошек подойдет обычная деревянная щетка, или щетка из шерсти кабана .

Для длинношерстных кошек (например, мейн-куна, норвежской кошки) лучшим вариантом станет металлическая расческа с длинными зубьями для распутывания колтунов, а также фурминатор . Фурминатор отлично избавляет от отмерших волосков с подшерстка.

Вычесывание кошки фурминатором

Как правильно расчесывать кошку

Начинайте движение с позвоночника и проходитесь расческой по спинке вниз, не забывая, при этом расчесывать бока и лапы.

Что делать, если кошка сопротивляется?

Расчесывание шерсти совершенно безболезненная процедура и многие кошки получают от нее большое удовольствие. Тем не менее, отдельные питомцы могут реагировать достаточно нервно и сопротивляться. Как поступать в таком случае?

Не стоит принуждать кошку, если ей это не нравится. Так можно только травмировать и расстроить животное. Начните с медленных поглаживаний, пусть ваш питомец расслабится. После этого приступайте к расчесыванию. Можете угостить кошку ее любимым лакомством во время расчесывания. Это вызовет у нее приятные ассоциации, и после нескольких таких попыток она начнет соглашаться охотнее.

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