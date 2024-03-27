Как правильно понять кота? Обратите внимание на эти звуки, позы, и выражения морды

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 27.03.2024 13:20 , Обновлено: 27.03.2024

Кошачий язык - это комбинация нескольких различных сигналов. Он включает в себя издаваемые звуки, запахи, выделяемые железами, а также язык тела: движения хвоста, положение ушей и даже выражение мордочки. Кошки общаются с хозяевами, внимательно наблюдая за ними. В результате они видят, как мы реагируем на различные модели поведения, и повторяют их в ответ на определенные действия. Поэтому нам тоже полезно понимать, что хочет донести до нас наша кошка.

Как понять кошку?

Некоторые кошки более разговорчивы, другие почти не издают звуков. Однако независимо от того, разговаривает наша кошка или молчит, язык ее тела говорит о многом! Лучший кошачий наблюдатель способен связать звуки, которые издает кошка, с движениями отдельных частей тела. Именно так мы читаем намерения кошки!

Как кошка общается с помощью звуков?

Недавно ученым удалось выяснить, как кошки мурлычут и почему они это делают. Эти звуки издают кошки, успокаивающие свое потомство, больные кошки или кошки, которые хотят угодить другой доминирующей особи. В результате мы можем подтвердить, что цель мурлыканья одна: успокоить себя и свое окружение.

Короткие ласковые “мряу”

Короткое похрюкивающее мяуканье относятся к так называемым звукам болтовни. Это означает, что кошка издает их для общения. Обычно они отличаются от обычного мяуканья - они довольно тонкие по характеру и иногда полны ласки. В основном они предназначены для приятного общения и показывают, что кошка находится в хорошем настроении и имеет дружеские намерения.

Крики

Громкие звуки, от регулярно повторяющегося мяуканья до громких криков, - это так называемые призывные звуки. С их помощью кошка обычно хочет привлечь к себе внимание. Она может привлекать как нас, так и других представителей своего вида, в зависимости от того, кто находится в ее распоряжении.

Завывание

Визг, фырканье, шипение, горловое “завывание” — это звуки угрозы, гнева и страха. Они свидетельствуют о возбуждении кошки и предупреждают о возможности нападения. Если кошка издает их после контакта с нами, мы, скорее всего, просто перешли границы дозволенного.

Рычание

Гортанное рычание, исходящее прямо из горла, происходит во время еды. Редко кошка делает это в сторону человека, чаще - другого животного. Такой сигнал означает, что мурлыка защищает свою еду и не хочет вступать в конфликт, но явно сообщает о нежелании делиться.

Мяукание

Кошки мяукают очень по-разному. Интересно, что мяуканье возникает в результате социализации кошки с человеком - то есть кошки мяукают в ответ на то, что мы им говорим. Взрослые одичавшие кошки мяукают очень редко, это случается только с котятами.

Наверняка многие из вас различают мяуканье и умеют его читать. Вот несколько примеров:

Короткое мяуканье: “Привет, как дела?”.

Много коротких мяуканий: “рад тебя видеть, где ты был, я скучал!”.

Настойчивое продолжительное мяуканье: “ну давай же наконец поужинаем, чего ты бездельничаешь?”.

Затянувшееся мяуканье издалека: “Мне ужасно скучно, давай, придумай что-нибудь и позаботься обо мне”.

Визжащий и внезапный мяуууууу: “Ты наступил мне на хвост, ыyyyy…”

Сдавленное, горловое мяуканье, иногда довольно пронзительное, также может быть сообщением о том, что кошку собирается вырвать - некоторые кошки издают такие звуки, некоторые нет, но обычно, когда мы слышим их впервые, мы паникуем - совершенно неоправданно, потому что кошка таким образом помогает себе избавиться от катышков.

Почему кошки внезапно начинают жалостливо кричать? Это нужно знать каждому хозяину

Лай

Признак возбуждения - кошки, наблюдающие за добычей (птицей за окном, мухой на оконном стекле), двигают челюстями, издавая характерный звук.

О чем говорит положение хвоста

Вот некоторые положения хвоста, на которые стоит обратить внимание:

поднятый вверх хвост, с небольшим крючком на конце или без него, свидетельствует о довольстве, уверенности и отличном настроении,

распущенный хвост с гладкой шерстью - признак нормального настроения,

поднятый вверх и виляющий хвост - символ страха,

вздыбленный и виляющий хвост указывает на злость и готовность к нападению,

хвост, параллельный полу и слегка подергивающийся на конце, указывает на сосредоточенность и напряжение,

медленно двигающийся хвост указывает на кошачью раздражительность и досаду,

хвост, который быстро двигается из стороны в сторону, - признак надвигающейся реакции, обычно бурной, например, нападения, поджатый хвост, кончик которого быстро двигается, - признак радости при виде любимого человека.

Как понять о настроении кошки по выражению морды?

В свою очередь кошачья мимика говорит нам следующее:

уши задраны вверх, глаза открыты, мордочка без морщин - кошка спокойна и просто наблюдает за окружающей обстановкой,

уши приподняты, глаза открыты, мордочка без морщин - кошка спокойно настроена и просто наблюдает за окружающей обстановкой,

уши направлены вперед, глаза широко открыты, усы подкручены - кошка чем-то заинтересована, что-то внезапно привлекло ее внимание,

голова кошки покачивается, веки опускаются - кошка хочет спать и засыпает,

уши заложены набок или назад, прижаты к голове, на морде появились морщины - кошка напугана или сердита,

если в дополнение к вышеперечисленному у кошки расширяются зрачки - она готова к нападению.

Почему кошки вылизывают себя после еды? Оказывается, дело не просто в чистоплотности

Поза тела при общении с кошкой

Кошка, которая довольна и спокойна, обычно неторопливо ходит по квартире. Если она садится, то ровно расставляет лапы, иногда обвивая их хвостом. Во время сна кошка спокойна, если принимает удобные, разные положения тела. Хвост при этом не двигается. Уши стоят прямо, а глаза либо закрыты, либо открыты и спокойно наблюдают за окружающей обстановкой.

О беспокойстве кошки можно судить по тому, что она смотрит в сторону, внимательно и нервно наблюдает за окружающей обстановкой, а также поджимает уши. У встревоженной кошки напряжены мышцы, и она готова убежать или, если ей помешают, напасть. Кошка, опасающаяся нападения, выгибает спину, распушает шерсть на спине и хвосте, показывает зубы и поворачивается всем телом в сторону противника.

Напряженное тело, приседание на задние лапы, ровно поставленные друг на друга уши, угрюмые усы, машущий из стороны в сторону хвост и оглушительное рычание - все это сигналы к нападению.

Потирание о ноги, демонстрация живота, лежание на боку - это признаки доверия. С другой стороны, лежание на спине и наклоны - это тоже поощрение к совместным играм.

Запах и общение

Кошки также общаются друг с другом с помощью запаха. Они оставляют его в своем окружении, на предметах и… других живых существах. Вот почему наши мурлыки трутся о нас, мебель, предметы обихода и даже о других кошек! При этом они оставляют на этих поверхностях следы своего запаха.

Царапанье также используется для того, чтобы оставить эти видимые, но и невидимые - потому что пахнут - следы присутствия кошки. Все это происходит потому, что на подушечках лап тоже есть ароматические железы!

Однако самой известной формой маркировки запаха является мочеиспускание. Моча некастрированного взрослого кота имеет настолько неприятный запах, что большинство людей кастрируют самцов. Кроме того, самки в период течки могут пометить территорию мочой и феромонами, чтобы привлечь самцов.

Кошачий язык очень сложен. Он включает в себя различные каналы коммуникации, задействуя различные органы чувств: зрение, обоняние, слух, осязание и даже вкус. Стоит изучить его секреты, если мы хотим еще лучше понимать наших мурлыкающих друзей.

«Радоваться, стиснув зубы» — Эксперт рассказал, как реагировать на эту привычку кошек