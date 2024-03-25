Спасатели показали белорусам, как правильно жечь костры, чтобы не получить штраф

🎥 Видео

Опубликовано: 25.03.2024 15:09 , Обновлено: 25.03.2024

В МЧС Беларуси подготовили ролик, в котором сотрудники ведомства готовятся, разжигают и потом тушат костер. Причем делают это все в своей пожарной форме.

“Не хотите учиться на чужих ошибках – учитесь на нашем примере!” - призвали спасатели белорусов.

Значит ли это, что жителям Беларуси необходимо перед розжигом костра облачаться в нечто подобное - вопрос риторический. Но само видео очень даже полезное.

Тем более ранее Telegraf.news ранее писал, что нарушение правил устройства костров грозит большими штрафами.

В МЧС рассказали, как сжигать мусор, чтобы не заплатить штраф в размере 1200 рублей