Какая музыка понравится вашей кошке? Ученые дали ответ
Кошки очень чувствительны ко всякого рода звукам. Их ухо очень "остро" и может улавливать такие колебания звука, которые человек воспринять не в состоянии. Слух для кошки - важнейший инструмент, обеспечивающий её выживание в самых непредвиденных обстоятельствах. Тем не менее, ваши четвероногие любимицы могут быть восприимчивы и к музыке в том числе. Правда, их предпочтения едва ли совпадут с вашими.
Какая музыка нравится кошкам?
Вы удивитесь, но существует специальная музыка для кошек. Она была написана американским композитором Дэвидом Тейе в сотрудничестве с Чарльзом Сноудоном — ученым, занимающимся вопросом исследования воздействия музыки на кошек. Их совместными усилиями появился целый альбом музыки для кошек.
В чем особенность музыки для кошек?
Ученые установили, что наибольший интерес у кошек вызывает низкочастотная музыка. Она походит на звуки, которые животные могут услышать в дикой природе. Дэвид Тейе в альбоме для кошек использовал частоты кошачьего мурчания и ритм сердцебиения. Также хвостатым нравится щебетание птиц. Чтобы музыка для домашних животных была не так скучна для их хозяев, композитор включил в композиции звуки виолончели.
К слову, из всех музыкальных инструментов кошек могут заинтересовать виолончель, гитара и скрипка. Для человека кошачья музыка будет достаточно релаксирующей.
Как кошки реагируют на «музыку для кошек»?
Слыша специально разработанные для них композиции, кошки вели себя нетипично. Неподвижно смотрели в пространство, собирались вокруг колонок, мурлыкали. Звуки для кошек оказывают на них успокаивающее воздействие и могут помочь пережить стресс, например, во время визита к ветеринару. Также ученые выявили, что хвостатые хорошо реагируют на классическую музыку. Большинство питомцев наверняка оценят Вивальди и Моцарта.
Плейлист для кошки
Сейчас можно отыскать в сети множество вариаций музыки для кошек. Рекомендуем вам дать послушать своим пушистым и усатым любимцам композиции Дэвида Тейи. Весь альбом можно прослушать здесь.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSRnaMk00er7ozLGSG3mVITA-ZluqzUfs
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