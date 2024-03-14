Какая музыка понравится вашей кошке? Ученые дали ответ

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Опубликовано: 14.03.2024 09:21 , Обновлено: 14.03.2024

Кошки очень чувствительны ко всякого рода звукам. Их ухо очень "остро" и может улавливать такие колебания звука, которые человек воспринять не в состоянии. Слух для кошки - важнейший инструмент, обеспечивающий её выживание в самых непредвиденных обстоятельствах. Тем не менее, ваши четвероногие любимицы могут быть восприимчивы и к музыке в том числе. Правда, их предпочтения едва ли совпадут с вашими.

Какая музыка нравится кошкам?

Вы удивитесь, но существует специальная музыка для кошек. Она была написана американским композитором Дэвидом Тейе в сотрудничестве с Чарльзом Сноудоном — ученым, занимающимся вопросом исследования воздействия музыки на кошек. Их совместными усилиями появился целый альбом музыки для кошек.

В чем особенность музыки для кошек?

Ученые установили, что наибольший интерес у кошек вызывает низкочастотная музыка. Она походит на звуки, которые животные могут услышать в дикой природе. Дэвид Тейе в альбоме для кошек использовал частоты кошачьего мурчания и ритм сердцебиения. Также хвостатым нравится щебетание птиц. Чтобы музыка для домашних животных была не так скучна для их хозяев, композитор включил в композиции звуки виолончели.

К слову, из всех музыкальных инструментов кошек могут заинтересовать виолончель, гитара и скрипка. Для человека кошачья музыка будет достаточно релаксирующей.

Как кошки реагируют на «музыку для кошек»?

Слыша специально разработанные для них композиции, кошки вели себя нетипично. Неподвижно смотрели в пространство, собирались вокруг колонок, мурлыкали. Звуки для кошек оказывают на них успокаивающее воздействие и могут помочь пережить стресс, например, во время визита к ветеринару. Также ученые выявили, что хвостатые хорошо реагируют на классическую музыку. Большинство питомцев наверняка оценят Вивальди и Моцарта.

Плейлист для кошки

Сейчас можно отыскать в сети множество вариаций музыки для кошек. Рекомендуем вам дать послушать своим пушистым и усатым любимцам композиции Дэвида Тейи. Весь альбом можно прослушать здесь.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSRnaMk00er7ozLGSG3mVITA-ZluqzUfs

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