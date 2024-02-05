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"Где такую картоху найти?" - Белорусам предложили необычный горячий завтрак. Но многих смутила цена

"Где такую картоху найти?" - Белорусам предложили необычный горячий завтрак. Но многих смутила цена
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🎥 Видео

В Минске белорусам предложили попробовать необычный завтрак — горячую картошку из печи с сырным соусом и мясными копченостями. Видео с приглашением оценить блюдо опубликовали в TikTok. И если одни комментаторы назвали его "вкуснотищей", другие заявили о слишком высокой, по их мнению, цене.

Вот как выглядит завтрак — запеченную картошку разрезают, поливают соусом, посыпают сверху кусочками мяса и ко всему этому добавляют маринованный огурец:

Одни пользователи удивились, кто-то даже сразу же заинтересовался предложением:

  • “Это где такая вкуснотища, Минск?”;
  • “Ух ты. И куда ехать??? ?”;
  • “Прекрасно , чтобы бульба со шкварками и лучком зелёным, и огурчиком маринованным”;
  • “Ооо молодцы .. да как аппетитно”;
  • “Где теперь таких размеров картоху найти?”.

Другие же заявили, что 10 рублей за одну порцию — это “очень дорого”:

  • “Там мясной нарезки совсем мало, картошка осенью стоила 40 коп за кг…”;
  • “Одна порция картошки, одна штука — 10 руб, вы чё?”;
  • “10р за бульбину — капец”.

А вы как считаете, стоит ли такая картошка своих денег?

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Кстати, купить такое блюдо можно только по субботам — на Кульман 1/8.

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