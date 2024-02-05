"Где такую картоху найти?" - Белорусам предложили необычный горячий завтрак. Но многих смутила цена
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В Минске белорусам предложили попробовать необычный завтрак — горячую картошку из печи с сырным соусом и мясными копченостями. Видео с приглашением оценить блюдо опубликовали в TikTok. И если одни комментаторы назвали его "вкуснотищей", другие заявили о слишком высокой, по их мнению, цене.
Вот как выглядит завтрак — запеченную картошку разрезают, поливают соусом, посыпают сверху кусочками мяса и ко всему этому добавляют маринованный огурец:
Одни пользователи удивились, кто-то даже сразу же заинтересовался предложением:
- “Это где такая вкуснотища, Минск?”;
- “Ух ты. И куда ехать??? ?”;
- “Прекрасно , чтобы бульба со шкварками и лучком зелёным, и огурчиком маринованным”;
- “Ооо молодцы .. да как аппетитно”;
- “Где теперь таких размеров картоху найти?”.
Другие же заявили, что 10 рублей за одну порцию — это “очень дорого”:
- “Там мясной нарезки совсем мало, картошка осенью стоила 40 коп за кг…”;
- “Одна порция картошки, одна штука — 10 руб, вы чё?”;
- “10р за бульбину — капец”.
А вы как считаете, стоит ли такая картошка своих денег?
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Кстати, купить такое блюдо можно только по субботам — на Кульман 1/8.
Темы: #Жизнь #Картошка #Фото и Видео