Почему коты иногда смешно открывают рот, что-то понюхав? На это есть важная причина

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Опубликовано: 09.04.2024 14:39 , Обновлено: 09.04.2024

Вы когда-нибудь замечали, как ваша кошки или кот внезапно открывают рот и делают своеобразное выражение лица, когда понюхали что-то? Можно подумать, что питомец удивлен, однако это не так. Почему же это происходит? На самом деле, это любопытное явление, узнав о котором подробнее, вы будете лучше понимать своих кошачий друзей.

Анатомия кошачего носа

Чтобы понять, почему кошки открывают рот во время обнюхивания, важно изучить уникальную анатомию их носа. В обонятельной системе кошек есть специальный орган чувств, называемый органом Якобсона (вомероназальный орган, сошниково-носовой орган). Он расположен над верхним нёбом и состоит из сенсорных клеток, которые соединяют обонятельную и нервную системы кошки. Этот орган играет жизненно важную роль в их обонянии, помогая им более эффективно анализировать и интерпретировать запахи и феромоны.

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Феромоны — это химические сигналы, которые кошки и другие животные выделяют для общения с представителями своего вида. Эти особые запахи играют жизненно важную роль в социальных взаимодействиях, маркировке территорий и передаче информации.

Хотя феромоны и не слышны человеку, они являются ключевым элементом в увлекательном мире кошачьего общения, помогая кошкам установить свое присутствие, передать эмоции и установить связи с другими.

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Реакция Флемена

Основная причина, почему кошки открывают рот, когда чувствуют запах, это флемен (от немецкого слова flehmen — «оголять верхние зубы»).

Флемен — это удивительное поведение кошек (а также других животных, например, лошадей). Открывая рот во время обнюхивания, они облегчают прохождение молекул запаха к органу Якобсона, повышая их способность анализировать запахи (в том числе незнакомые) и феромоны.

Кошки - прирожденные исследователи, и их обнюхивание с открытой пастью позволяет им улавливать больше частиц запаха. Это помогает им собирать полную информацию об окружающей среде, обогащая их сенсорный опыт.

Терморегуляция

Кроме того, открывание рта при обонянии может служить средством отвода тепла, особенно в теплой среде или после физических нагрузок, помогая им охладиться.

Заложенность носа

В некоторых случаях кошки могут открывать рот во время обнюхивания, если у них заложенность носа или проблемы с дыханием. Увеличивая поток воздуха через рот, кошки компенсируют затрудненное дыхание через нос, обеспечивая дальнейшее поступление кислорода в организм.

Является ли такое поведение поводом для беспокойства?

Хотя открывание рта при запахе считается нормальным поведением, необходимо обращать внимание на любые изменения в поведении вашей кошки. Если вы заметили чрезмерное открывание рта, затрудненное дыхание или признаки дискомфорта, рекомендуется обратиться к ветеринару, чтобы он дал необходимые рекомендации.

Все ли кошки открывают рот при обонянии?

Нет, не все кошки открывают рот при обонянии. Хотя это поведение характерно для многих кошек, оно не является универсальным. У кошек, как и у людей, могут быть индивидуальные предпочтения и вариации в поведении.

Некоторые кошки предпочитают держать рот закрытым во время обнюхивания, а другие могут проявлять совсем другое поведение.

Важно помнить, что каждая кошка уникальна, и ее реакция на различные раздражители может быть разной. Если ваша кошка не открывает рот при обнюхивании, не стоит беспокоиться. Если в остальном ваша кошка здорова и демонстрирует нормальное поведение, скорее всего, беспокоиться не о чем.

Ранее Telegraf.news писал, что кошачий язык очень разнообразен и охватывает весь спектр звуков: мяуканье, мурлыканье, шипение… Все они нам знакомы, и мы обычно можем отнести их к определенному эмоциональному состоянию. Но некоторые кошки также издают плачущие звуки. И очень жалостливые! Что могут означать такие кошачьи крики? И как мы должны на них реагировать?

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