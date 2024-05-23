Как питаются школьники в столовых США, Финляндии и Кореи? Появились фото обедов со всего мира

📷 Фото

Опубликовано: 23.05.2024 10:59 , Обновлено: 23.05.2024

В Сети появились десятки фотографий, которые показывают, что входит в меню обедов в школах по всему миру. Как питаются дети и подростки в США, Швеции, Таиланде, Канаде, Японии, Южной Корее и других странах? По этим снимкам вы можете увидеть, какую роль играют культура и местоположение в разнообразии школьной еды. Некоторые блюда на этих тарелках выглядят просто восхитительно, а некоторые оставляют спорные впечатления.

[info_b]Фотографии школьных обедов со всего мира собрал портал Boredpanda.[/info_b]

Южная Корея

Соединенные Штаты Америки (США)

Государственная средняя школа

Калифорния. Цуккини, редис, ломтики авокадо, грейпфрут, яблоки в пакете и буррито с фасолью и сыром.

Калифорния

Гавайи, Гонолулу

Северная Джорджия

Теннеси

Алабама

Огайо

Колорадо

Вашингтон

Швеция

Стокгольм

Люксембург

Филе миньон

Эстония

Первая картинка: спагетти с картофелем, курица, свинина, вегетарианское карри, соус из индейки, сладкий картофель и соус. Вторая картинка: салаты из моркови, винегрета, пекинской капусты и гороха. Третья картинка: закуски из редиски и груш.

Таиланд

Канада

Монреаль

Англия

Япония

Финляндия

Суп по-венски

Университетский обед в Дании

Копенгагенский университет

А что в Беларуси?

Напомним, что в Совет министров решил изменить меню в школьных столовых Беларуси в учебном году 2023/2024. Там рассказывали, что появится 230 новых блюд. Например, пельмени, бургеры, хот-доги, картофельная бабка, запеченная куриная голень и многое другое.

Совмин изменил меню в школьных столовых Беларуси. Что будет среди новых 230 блюд с 1 сентября?

Позже, в конце октября 2023 года комбинат школьного питания (КШП) решил скорректировать меню. Там пообещали ввести новые блюда, такие как биточек «Беловежский», который готовят из говяжьей печени, напиток из облепихи, булгур, блинчики с «оригинальными ягодными начинками» и творогом.

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А вот как кормили некоторых школьников в 2023 году.

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К слову, в середине апреля 2024 года премьер-министр Роман Головченко на заседании признал наличие “отдельных проблемных вопросов” в организации школьного питания. Однако, по его мнению, они не являются настолько существенными, чтобы вносить какие-то “кардинальные изменения” в действующую систему, которые, по его словам, предложили в Комитете госконтроля.

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