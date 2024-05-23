Как питаются школьники в столовых США, Финляндии и Кореи? Появились фото обедов со всего мира
В Сети появились десятки фотографий, которые показывают, что входит в меню обедов в школах по всему миру. Как питаются дети и подростки в США, Швеции, Таиланде, Канаде, Японии, Южной Корее и других странах? По этим снимкам вы можете увидеть, какую роль играют культура и местоположение в разнообразии школьной еды. Некоторые блюда на этих тарелках выглядят просто восхитительно, а некоторые оставляют спорные впечатления.
[info_b]Фотографии школьных обедов со всего мира собрал портал Boredpanda.[/info_b]
Южная Корея
Соединенные Штаты Америки (США)
Швеция
Люксембург
Эстония
Таиланд
Канада
Англия
Япония
Финляндия
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А что в Беларуси?
Напомним, что в Совет министров решил изменить меню в школьных столовых Беларуси в учебном году 2023/2024. Там рассказывали, что появится 230 новых блюд. Например, пельмени, бургеры, хот-доги, картофельная бабка, запеченная куриная голень и многое другое.
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Позже, в конце октября 2023 года комбинат школьного питания (КШП) решил скорректировать меню. Там пообещали ввести новые блюда, такие как биточек «Беловежский», который готовят из говяжьей печени, напиток из облепихи, булгур, блинчики с «оригинальными ягодными начинками» и творогом.
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К слову, в середине апреля 2024 года премьер-министр Роман Головченко на заседании признал наличие “отдельных проблемных вопросов” в организации школьного питания. Однако, по его мнению, они не являются настолько существенными, чтобы вносить какие-то “кардинальные изменения” в действующую систему, которые, по его словам, предложили в Комитете госконтроля.
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