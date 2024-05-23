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Как питаются школьники в столовых США, Финляндии и Кореи? Появились фото обедов со всего мира

Как питаются школьники в столовых США, Финляндии и Кореи? Появились фото обедов со всего мира
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📷 Фото

В Сети появились десятки фотографий, которые показывают, что входит в меню обедов в школах по всему миру. Как питаются дети и подростки в США, Швеции, Таиланде, Канаде, Японии, Южной Корее и других странах? По этим снимкам вы можете увидеть, какую роль играют культура и местоположение в разнообразии школьной еды. Некоторые блюда на этих тарелках выглядят просто восхитительно, а некоторые оставляют спорные впечатления.

[info_b]Фотографии школьных обедов со всего мира собрал портал Boredpanda.[/info_b]

Южная Корея

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Соединенные Штаты Америки (США)

Государственная средняя школа
Государственная средняя школа
Калифорния. Цуккини, редис, ломтики авокадо, грейпфрут, яблоки в пакете и буррито с фасолью и сыром.
Калифорния. Цуккини, редис, ломтики авокадо, грейпфрут, яблоки в пакете и буррито с фасолью и сыром.
Калифорния
Калифорния
Гавайи, Гонолулу
Гавайи, Гонолулу
Северная Джорджия
Северная Джорджия
Теннеси
Теннеси
Алабама
Алабама
Огайо
Огайо
Колорадо
Колорадо
Вашингтон
Вашингтон

Швеция

Стокгольм
Стокгольм

Люксембург

Филе миньон
Филе миньон

Эстония

Первая картинка: спагетти с картофелем, курица, свинина, вегетарианское карри, соус из индейки, сладкий картофель и соус. Вторая картинка: салаты из моркови, винегрета, пекинской капусты и гороха. Третья картинка: закуски из редиски и груш.
Первая картинка: спагетти с картофелем, курица, свинина, вегетарианское карри, соус из индейки, сладкий картофель и соус. Вторая картинка: салаты из моркови, винегрета, пекинской капусты и гороха. Третья картинка: закуски из редиски и груш.

Таиланд

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Канада

Монреаль
Монреаль

Англия

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Япония

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Финляндия

Суп по-венски
Суп по-венски

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Университетский обед в Дании

Копенгагенский университет
Копенгагенский университет

А что в Беларуси?

Напомним, что в Совет министров решил изменить меню в школьных столовых Беларуси в учебном году 2023/2024. Там рассказывали, что появится 230 новых блюд. Например, пельмени, бургеры, хот-доги, картофельная бабка, запеченная куриная голень и многое другое.

Совмин изменил меню в школьных столовых Беларуси. Что будет среди новых 230 блюд с 1 сентября?

Позже, в конце октября 2023 года комбинат школьного питания (КШП) решил скорректировать меню. Там пообещали ввести новые блюда, такие как биточек «Беловежский», который готовят из говяжьей печени, напиток из облепихи, булгур, блинчики с «оригинальными ягодными начинками» и творогом.

Комбинат школьного питания решил кормить белорусских учеников булгуром и биточками из говяжьей печени. Чем ещё?

А вот как кормили некоторых школьников в 2023 году.

В Минобразования показали, чем кормят белорусских школьников в качестве эксперимента

К слову, в середине апреля 2024 года премьер-министр Роман Головченко на заседании признал наличие “отдельных проблемных вопросов” в организации школьного питания. Однако, по его мнению, они не являются настолько существенными, чтобы вносить какие-то “кардинальные изменения” в действующую систему, которые, по его словам, предложили в Комитете госконтроля.

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