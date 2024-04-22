Вышел официальный трейлер "Дэдпул и Росомаха". Что из него понятно о новом фильме?

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Опубликовано: 22.04.2024 21:42 , Обновлено: 23.04.2024

Поскольку "Дэдпул и Росомаха" единственный фильм Marvel, который выйдет в прокат в 2024 году, он вызывает большой ажиотаж. Трейлер подтвердил, что он является связующим звеном между фильмом, снятым 20th Century Fox, "Люди Икс" и фильмами о вселенной Marvel.

Так как дата выхода “Дэдпула и Росомахи” назначена на 26 июля 2024 года, официальный трейлер содержит достаточно много важных сюжетных деталей, чтобы поклонники Marvel остались довольны.

В трейлере Дэдпул Райана Рейнольдса и Росомаха Хью Джекмана делают то, что у них получается лучше всего.

“Привет, орешек, - говорит Дэдпул Росомахе, который пытается выплеснуть свое горе в баре. - Мне нужно, чтобы ты пошел со мной прямо сейчас”. В трейлере достаточно колкостей, драк, оскорблений и словоблудия с рейтингом R, чтобы удовлетворить запросы любителей вселенной Marvel.

А ещё в самом конце трейлера открывается портал Доктора Стрэнджа, и Дэдпул и Росомаха прыгают в него вместе. Может ли это означать, что мы увидим появление в фильме и Бенедикта Камбербэтча?