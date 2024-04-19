«Может хватит?» - Головченко не согласился с требованием Госконтроля «кардинально изменить» школьное питание в Беларуси

Опубликовано: 19.04.2024 12:22 , Обновлено: 19.04.2024

Премьер-министр Роман Головченко в пятницу, 19 апреля, на совещании в Совмине признал наличие "отдельных проблемных вопросов" в организации школьного питания. Однако, по его мнению, они не являются настолько существенными, чтобы вносить какие-то "кардинальные изменения" в действующую систему, которые, по его словам, предложили в Комитете госконтроля.

Головченко прокомментировал результаты “контрольно-аналитических мероприятий”, которые белорусские контролирующие органы регулярно проводят во всех регионах страны. Выступая на заседании, видеозапись которого опубликовала пресс-служба белорусского правительства, он обратил внимание на “факты ненадлежащего контроля за качеством и безопасностью продуктов”, а также “отдельные нарушения технологии приготовления блюд”, некоторые факты “отклонения рационов от нормы” и “несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований”.

Упомянул Головченко и проблему “невостребованности отдельных блюд” у белорусских школьников, из-за чего, по его словам, “часть уже приготовленной пищи идет в отходы”. Однако, по мнению премьера, к этому вопросу следует “подходить взвешенно”.

“Невостребованность блюд наблюдается у детей и дома”, - отметил Головченко, подчеркнув, что в этом вопросе важнее то, что “и родители, и сами ученики положительно оценивают работу государства в этом направлении”.

Головченко раскритиковал Комитет госконтроля за их выводы о том, что “недостатки и проблемы” в сфере организации школьного питания “настолько серьезны, что требуют принятия очередных кардинальных мер по изменению подходов”.

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“У меня вопрос к вам: может нам уже хватит кардинальных изменений? Может надо просто четко выполнять те решения, которые уже приняты?”, - обратился с риторическим вопросом премьер-министр к участникам совещания.

Он призвал правительство “посмотреть на то, что еще необходимо сделать,” и “навести окончательный порядок в организации школьного питания”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в Министерстве образования Беларуси сообщили, что с 1 января 2024 года 76% белорусских школ были переведены на новые правила организации питания. В ведомстве также назвали точную дату, когда эксперимент со школьным питанием завершится и ученики всех школ страны начнут питаться одинаково.

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