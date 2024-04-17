"Звучит как болезнь" — Грибники под Минском встретили редкий "ведьмин котелок". А есть его можно?

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Опубликовано: 17.04.2024 19:19 , Обновлено: 25.04.2024

Белорусы нашли под Минском гриб, который точно не встретишь на каждом шагу. Пользователи TikTok записали видео, где на собственном опыте продемонстрировали, как гриб можно использовать в пищу и даже втирать в кожу, якобы для "молодильного" эффекта. А так ли он безопасен, как кажется?

Саркосома шаровидная, или, как называют гриб в народе, “ведьмин котелок”, занесён в Красную книгу России. Однако это не помешало белорусам найти его в лесу под Минском. Авторы ролика рассказали, что гриб искали долго, поскольку он, “хитрец, прячется в подстилке”. По их словам, на Урале и в Сибири саркосому шаровидную готовят с картошкой и даже делают из неё суп “саркосомник”.

Официально этот гриб не считается съедобным , однако ядовитых веществ в нём нет, утверждает кандидат биологических наук Екатерина Хозяинова. Бытует мнение, что маски из «ведьминого котелка» тонизируют и омолаживают кожу, настойки на спирту лечат ревматизм и артрит, а свежий сок – мощное общеукрепляющее средство. Некоторые и вовсе наделяют гриб фантастическими свойствами — вплоть до лечения онкологии. Однако в медицине никаких тому доказательств нет.

Впрочем, пользователи в комментариях тоже не особо прониклись идеей попробовать столь необычный и незнакомый деликатес.

“Жила на Урале, такую дрянь и в рот бы не взяли…” — написал кто-то в обсуждении. Другой мужчина добавил, что “тихо-тихо, пускай едят”.

“Вы там живы?” — задали вопрос в комментариях, но на него никто не ответил.

Также пользователи TikTok писали, что название саркосомы шаровидной “звучит как болезнь”, и что есть такие грибы нельзя.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минздраве Беларуси предупредили: с наступлением весны на лесных полянах и у дорог появляются грибы, которые лучше не использовать в пищу. Если их неправильно обработать, человека ждёт смерть.

Минздрав Беларуси «запретил» есть эти весенние грибы. Что с ними не так?