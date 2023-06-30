Совмин изменил меню в школьных столовых Беларуси. Что будет среди новых 230 блюд с 1 сентября?

Опубликовано: 30.06.2023 16:35 , Обновлено: 30.06.2023

Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко рассказал журналистам, какие изменения будут в школьном меню в новом учебном году.

Петришенко напомнил, что в этом году в более чем 20 школах прошел пилотный проект по питанию, в ходе которого специалисты выясняли, какие блюда больше всего нравятся детям. В течение полугода специальная комиссия выясняла вкусовые предпочтения учеников. По итогу выяснилось (опросили учителей, детей и родителей), что более 90% поддержали новое питание, написал Sputnik.

Крое того, по словам чиновника, благодаря внедрению в меню новых блюд, уровень отходов снизился до 10-20% (раньше был 50-60%).

Эксперимент по питанию признан эффективным и его собираются распространить на все школы страны.

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Петришенко сказал, что часть учебных учреждений перейдет на новое меню с 1 сентября 2023 года, а некоторые (в зависимости от региона и наличия доп.финансовых средств) - с 1 января 2024 года.

«И соответственно следующий этап у нас запланировал с 1 сентября 2024 года», - констатировал он.

Чиновник пояснил, что каждый район будет определять для себя график ввода нового меню. Например, на Витебщине более 70% школ перейдут на новое питание с начала этого учебного года, в других регионах - 30-40% учреждений, в соответствии со степенью готовности.

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Чем будут кормить школьников

В новом школьном меню будет 230 новых блюд, рассказал вице-премьер. Среди тех, которые уже опробовали в рамках пилотного проекта, есть пельмени, бургеры, хот-доги, картофельная бабка, запеченная куриная голень и многое другое.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Минобразования показали, какими дневниками разрешат пользоваться белорусским школьникам в 2023/24 году:

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