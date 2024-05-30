Самый большой и самый вонючий. В Америке впервые за 8 лет зацвёл редкий "трупный цветок"

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Опубликовано: 30.05.2024 13:55 , Обновлено: 30.05.2024

Жители Колорадо на днях стали свидетелями особого зрелища: впервые за 8 лет в оранжерее местного университета распустился редкий "трупный цветок". Событие собрало тысячи людей, многие из которых заявили, что растение пахло разлагающейся рыбой. Некоторые, правда, слышали более отчётливый и резкий запах — запах разлагающейся плоти.

Впервые в университете Колорадо растение появилось в 2016 году, и только теперь оно зацвело. Сотрудники оранжереи даже дали ему название — Cosmo, сообщило издание Yahoo.

Аморфофаллус титанический, более известный как “трупный цветок”, находится под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания. По данным Ботанического сада США, в дикой природе осталось менее 1000 особей: на Суматре и в Индонезии. По оценкам специалистов, за последние 150 лет популяция растения сократилась более чем на 50%. Основными причинами являются вырубка леса и превращение естественной среды обитания цветка в плантации масличной пальмы.

Наиболее заметным качеством, помимо запаха, является его размер. Аморфофаллус титанический — рекордсмен по величине неразветвлённого соцветия (технический термин для описания цветочной структуры, которая состоит из множества мелких отдельных цветков), и в дикой природе может достигать высоты до 3,66 метра. Культивируемые “трупные цветы” немного уступают по размеру и вырастают до 2,44 метров.

Тысячи людей в Америке пришли посмотреть на редкое явление

Ранее Telegraf.news писал, что на исландском полуострове Рейкьянес в 12:46 по местному времени началось очередное извержение вулкана. Это уже восьмое происшествие в этом регионе, начиная с марта 2021 года.

По данным Метеорологического бюро, лава поднималась в небо на высоту около 50 метров из трещины длиной примерно 1 километр. Извержению предшествовала серия землетрясений, а жители соседнего города Гриндавик и посетители геотермального курорта «Голубая лагуна» были эвакуированы.

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