В Минобразования показали, чем кормят белорусских школьников в качестве эксперимента

📷 Фото

Опубликовано: 16.01.2023 11:38 , Обновлено: 16.01.2023

В Министерстве образования опубликовали фотографии и рассказали, как и чем кормят белорусских школьников в рамках эксперимента, который «вступил в активную фазу» с 9 января.

[info_b] В эксперименте «по изучению предпочтений школьников» участвует 21 школа, из них 3 минские. Первый прием пищи для детей там начинается не на 8 утра, как раньше, а в 10:30.[/info_b]

В Управлении по образованию администрации Первомайского района Минска похвалились, что каждый день «обеспечивают учащихся школы качественным питанием, действительно вкусным, здоровым, разнообразным и учитывающим пожелания детей».

На фотографиях видно, что школьникам подавали суп (например, гороховый), картофельное пюре с котлетой, гречку, различные салаты, мармелад… Кажется, есть даже обещанный когда-то шашлычок. А на третье — компот.

В управлении также подвели итоги первой недели эксперимента. Специалисты утверждают, что учащиеся «очень любят суп» и что более 70% выбирали обед, который включал суп.

Также там заявили, что «родители довольны обновленным меню».

Чиновники анонсировали «кулинарные новинки». Какие — пока неизвестно. Впрочем, директор комбината школьного питания Надежда Лукашевич приоткрыла завесу тайны:

«Будут голени запеченные, рассыпчатая гречневая каша, овощи на пару. Такие блюда, которые мы никогда не использовали в школьном питании».

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