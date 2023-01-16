В Минобразования показали, чем кормят белорусских школьников в качестве эксперимента
В Министерстве образования опубликовали фотографии и рассказали, как и чем кормят белорусских школьников в рамках эксперимента, который «вступил в активную фазу» с 9 января.
[info_b] В эксперименте «по изучению предпочтений школьников» участвует 21 школа, из них 3 минские. Первый прием пищи для детей там начинается не на 8 утра, как раньше, а в 10:30.[/info_b]
В Управлении по образованию администрации Первомайского района Минска похвалились, что каждый день «обеспечивают учащихся школы качественным питанием, действительно вкусным, здоровым, разнообразным и учитывающим пожелания детей».
На фотографиях видно, что школьникам подавали суп (например, гороховый), картофельное пюре с котлетой, гречку, различные салаты, мармелад… Кажется, есть даже обещанный когда-то шашлычок. А на третье — компот.
В управлении также подвели итоги первой недели эксперимента. Специалисты утверждают, что учащиеся «очень любят суп» и что более 70% выбирали обед, который включал суп.
Также там заявили, что «родители довольны обновленным меню».
Чиновники анонсировали «кулинарные новинки». Какие — пока неизвестно. Впрочем, директор комбината школьного питания Надежда Лукашевич приоткрыла завесу тайны:
«Будут голени запеченные, рассыпчатая гречневая каша, овощи на пару. Такие блюда, которые мы никогда не использовали в школьном питании».