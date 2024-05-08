Вот так выглядит "работа мечты"? В соцсети Х показали видео из заповедника панд в Китае

🎥 Видео

Опубликовано: 08.05.2024 17:31 , Обновлено: 08.05.2024

В соцсети Х опубликовали серию видеороликов из Центра разведения панд. Маленькие медвежата следуют по пятам работника вольера и желают пообниматься. Пользователи соцсети умилились происходящему и назвали такую работу "лучшей в мире".

Находящаяся на грани вымирания панда является символом Китая и охраняется особым образом. Заповедник изучения и разведения больших панд был создан в 1987 году. Он находится недалеко от города Чэнду, и в нём проживает более ста особей бамбукового медведя. На площади почти в 100 га для мишек созданы все необходимые условия и даже выращивается бамбуковый лес. Заповедник пользуется невероятной популярностью у путешественников и стал поставщиком самых милых видео с пандами в интернете.

Наибольшее умиление пользователей соцсетей вызывают ролики о буднях смотрителя за пандами. Маленькие мишки очень навязчивы и ласковы по отношению к сотруднику и следуют за ним по пятам, требуя к себе внимания, чем бы он не занимался.