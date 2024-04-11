"Тралику рога обломать!" - В ГАИ Беларуси рассказали, как наказали бы водителей троллейбусов за популярное нарушение. Подписчики разошлись во мнениях

🎥 Видео

Опубликовано: 11.04.2024 16:18 , Обновлено: 11.04.2024

В TikTok завирусилось видео а разбором "наболевшего" нарушения ПДД с участием легковушки и троллейбуса. Ролик с анализом ситуации от сотрудника ГАИ собрал множество просмотров и комментариев от пользователей соцсети.

Гродненский видеоблог “Авторазборка ПДД” рассмотрел популярное нарушение с участием троллейбуса и легкового автомобиля.

“В соответствии с ПДД номер 125, в населенном пункте водитель транспортного средства, движущегося по крайней правой полосе, должен предоставить преимущество маршрутному транспортному средству, начинающему движение от обозначенного остановочного пункта, при его перестроении на крайнюю правую полосу движения”, — напомнил сотрудник Госавтоинспекции, просматривая ситуацию с видеорегистратора которую прислал подписчик канала.

В создании аварийной ситуации упрекнули водителя троллейбуса, который зашёл на среднюю полосу, не убедившись в безопасности своего манёвра и практически подрезав ехавшего по ней водителя легковушки.

[info_b]Такое нарушение соответствует определению “создание аварийной обстановки” и карается штрафом от 5 до 20 базовых величин (от 200 до 800 рублей) с лишением прав на 2 года, либо без него. [/info_b]

Тем не менее, сотрудник Госавтоинспекции попытался частично оправдать и действия водителя троллейбуса, заметив, что крайняя правая полоса, предназначенная для движения маршрутного транспорта, была занята припаркованными вероятно, с нарушениями ПДД легковыми автомобилями.

Видео набрало более 60 тысяч просмотров, а ситуация вызвала бурные обсуждения в комментариях.

Многие пользователи безоговорочно признали вину водителя троллейбуса., заметив, что он к тому же не включил сигнал поворота при перестроении.

“Создание аварийной ситуации, можно назвать любое нарушение ПДД. Зачем столько сложностей? Перестроился без поворотника создав авар ситуэйшен — лишение”, — высказал своё мнение комментатор под видео.

“Ни каких НО!!!!!! Правила ПДД для всех!! И нечего рассусоливать, ситуацию! А то что автор видео мог, или не хотел, это его дело! Тралику рога обломать”, — возмутился в комментариях один из автомобилистов.

Однако, нашлись и те, кто заметил, что водитель легкового автомобиля мог бы также повести себя более осмотрительно и войти в положение водителя троллейбуса.

“При возможности всегда пропускаю так как правая полоса в 90% случаев занята припаркованными авто”, — заявил один из пользователей в комментариях

“За рулём легковушки водитель - любитель у которого на глазах шторы, кроме своей полосы ничего не видит”, — написал один из комментаторов.

Ранее Telegraf.news писал о том, что белорус поделился в TikTok видеороликом с моментом нарушения ПДД в Минске, которое попало на камеру видеорегистратора. Ситуация вызвала множество дискуссий в комментариях.

«Это не перекрёсток, а квест» — Пользователей TikTok удивил странный манёвр легковушки на перекрёстке в Минске