В Минске трамвай протаранил легковушку

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Опубликовано: 12.03.2024 08:29 , Обновлено: 12.03.2024

Вечером в понедельник, 11 марта, улице Долгобродской легковой Volkswagen столкнулся с трамваем. В столичной Госавтоинспекции показали кадры с места ДТП.

По данным УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла около 17:30. За рулем Volkswagen находился 30-летний мужчина. Именно он, по предварительным данным инспекторов, “не убедился в безопасности маневра” и при развороте на улице Долгобродской оказался прямо на пути трамвая, двигавшегося в прямом попутном направлении.

В результате ДТП водителя легковушки прибывшим на место аварии медикам пришлось отправить в больницу на обследование. О пострадавших среди пассажиров трамвая в ГАИ не сообщили.

В связи с данной аварией в Госавтоинспекции напомнили водителям следующее непреложное правило из ПДД:

[info_b]В местах, где трамвайные пути пересекают проезжую часть дороги, трамвай имеет преимущество перед другими транспортными средствами, кроме случаев выезда из депо и мест, где очередность движения определяется дорожными знаками приоритета или сигналами светофоров.[/info_b]