Комбинат школьного питания решил кормить белорусских учеников булгуром и биточками из говяжьей печени. Чем ещё?

Опубликовано: 28.10.2023 15:46 , Обновлено: 28.10.2023

Комбинат школьного питания (КШП) планирует скорректировать меню белорусских школьников после осенних каникул. Исполняющая обязанности директора Комбината Людмила Крупская рассказала, какие новые блюда решили добавить и что делают в школьных столовых, чтобы дети полностью съедали свои порции.

По словам Крупской, в первой четверти в школьное меню ввели 68 новых фирменных блюд, но на этом решили не останавливаться - новинки появятся и во второй четверти. Так, по окончании осенних каникул ученикам пообещали предложить такие новые блюда, как биточек “Беловежский”, который готовят из говяжьей печени, напиток из облепихи, булгур, блинчики с “оригинальными ягодными начинками” и творогом, сообщило агентство “Минск-Новости”.

Представительница КШП подчеркнула, что главный принцип, которым они руководствуются - чтобы питание детей было “не только вкусным, но и полезным”.

“Исключить нелюбимые продукты мы не можем, наша задача – подобрать вариации их приготовления, чтобы обеды пришлись по душе маленьким гурманам”, - пояснила Крупская.

По ей словам, самыми популярными блюдами у школьников в прошлой четверти были запеченная куриная голень, отварные пельмени с соусом, блинчики и сырники. Чтобы дети съедали свои порции полностью и в целях популяризации здорового питания в школьных столовых, по словам Крупской, в числе прочего, проводят акцию “Чистая тарелка” - за прекрасный аппетит детям выдают брендированный шоколад или сувениры.

В Минобразования Беларуси разъяснили, можно ли отказаться от питания в школе

Напомним, ранее начальник отдела по организации питания отдела Минобразования Люция Михальчук рассказала, можно ли отказаться от питания в школе.

В ЕРИП объяснили, как платить за питание в детсадах и школах