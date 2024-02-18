На Гомельщине сотрудники МЧС вытащили из глины застрявшего 8-летнего мальчика

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Опубликовано: 18.02.2024 07:57 , Обновлено: 18.02.2024

Вечером в субботу, 18 февраля, сотрудникам МЧС из города Калинковичи Гомельской области пришлось спасать 8-летнего мальчика, который застрял в глине на берегу местного озера.

По данным Гомельского областного управления МЧС, всё произошло около 16:58. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что ребёнка засосало на глинистом берегу озера, где он играл вместе с другом, так, что самостоятельно он выбраться уже не смог.

“Работники МЧС при помощи физической силы извлекли ребёнка из глины и передали медикам для осмотра”, - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, медики после осмотра ребёнка, приняли решение госпитализировать его в больницу.