Россельхознадзор ограничил поставки четырёх белорусских производителей мяса и сыров. Что запретного нашли?
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения на поставки продукции четырёх белорусских производителей мяса и сыров. Во всех случаях причиной ограничений стало «повторное выявление несоответствий в продукции», однако для каждого предприятия они свои. Узнали, кто и что нарушил.
Так, Россельхознадзор заявил о “несоответствии требованиям законодательства” продукции следующих белорусских предприятий:
- Светлогорский производственный участок филиала Калинковичского молочного комбината – за повторное выявление мелоксикама в сыре.
Как заявили в российском ведомстве, недопустимый антибиотик обнаружили в сыре «Российский» и сыре «Золото Скифов». Специалисты утверждают, что его концентрация достигала 11,8 мкг/кг и 21,9 мкг/кг, а по правилам должна быть равно нулю.
[info_b]Мелоксикам относится к группе оксикамов и является нестероидным противовоспалительным препаратом, который противопоказан детям до 15 лет. В ветеринарной медицине используется нечасто, как правило -всего у собак и кошек, но его применяют и для крупного рогатого скота для облегчения болевого синдрома у животных.[/info_b]
- ООО «Мясоопт» – за повторное выявление в говядине бактерий группы кишечных палочек .
По данным Россельхознадзора, бактерии обнаружили в замороженном блоке из жилованного говяжьего мяса с производственного склада предприятия. Кроме того, компанию обвинили в переклейке этикеток на продукции.
- ООО «Техмашконтакт» – из-за обнаруженного ” незаявленного ингредиента ”.
Как пояснили в Россельхознадзоре, речь идёт о ДНК крупного рогатого скота, следы которой обнаружили в муке кормовой из рыбы.
- ОАО «Брестский мясокомбинат» – за повторное выявление офлоксацина в колбасных изделиях.
[info_b]Офлоксацин – хинолоновый антибиотик, используемый для лечения ряда бактериальных инфекций у телят, ягнят, свиней, сельскохозяйственных птиц. Его содержание в небольших концентрациях допустимо по техрегламенту Таможенного союза[/info_b]
Ввоз продукции выше указанных компаний Россельхознадзор “временно ограничил”. При этом та продукция, которая была отгружена в адрес российских получателей до 27 ноября включительно, должна приниматься российскими заказчиками в обычном режиме.
Россельхознадзор взял под “усиленный лабораторный контроль” продукцию ещё 9 белорусских компаний
Кроме того, Россельхознадзор потребовал от профильного департамента белорусского Минсельхозпрода взять под “усиленный лабораторный контроль” продукцию ещё девяти белорусских предприятий. В четырёх из них, как утверждает российское контрольное ведомство, обнаружили бактерии группы кишечных палочек :
- в масле сладкосливочном от Слуцкого сыродельного комбината,
- в сметане Солигорского филиала ОАО “Слуцкий сыродельный комбинат”,
- в сыре унитарного производственного предприятия «Верхний луг»,
- в полуфабрикатах из мяса птицы филиала «ЮНИМИТ» ОАО «Смолевичи Бройлер».
В продукции ещё трёх предприятий в ходе лабораторного контроля в России выявили превышение КМАФАнМ :
- в молоке сухом Лунинецкого молочного завода,
- в мясе птицы ОАО «Смолевичи Бройлер»,
- в соленой рыбной продукции ООО «Рыбоконсервный комбинат Столичный».
[info_b]КМАФАнМ (общее микробное число) – это количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.[/info_b]
Кроме того, под “усиленным контролем” российских экспертов с 27 ноября оказалась продукция филиала «Здравушка-милк» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» – из-за обнаруженных дрожжей в их сметане, и молодечненской компании «Велес-Мит» – из-за обнаруженных листерий в говядине.
[info_b]Листериоз — это одна из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. Ее возбудителем является бактерия Listeria monocytogenes. Это относительно редкая болезнь — ежегодно происходит от 0,1 до 10 случаев заболевания на 1 миллион человек в зависимости от стран и регионов. И хотя случаев заболевания немного, эта инфекция представляет значительную проблему в области общественного здравоохранения в связи с высокой смертностью, утверждают в ВОЗ.[/info_b]
Отметим, что это далеко не первый случай, когда Россельхознадзор заявляет об обнаружении опасных микроорганизмов в продукции белорусского производства. Так, в сентябре этого года в ведомстве сообщили, что в некоторых белорусских продуктах были обнаружены такие опасные бактерии, как листерии, сальмонелла, кишечная палочка и золотистый стафилококк.
Россельхознадзор заявил, что нашел опасные бактерии в белорусской икре и мясе птицы. Что взяли под «усиленный контроль»?
А в октябре Россельхознадзор заявил, что провел лабораторное исследование детских консервов белорусского предприятия ООО «ЛВЛ Эволюшн» и выявил в них антибиотик энрофлоксацин.
Россельхознадзор заявил, что нашел антибиотики для кроликов в белорусских детских консервах