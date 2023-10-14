Россельхознадзор запретил ввоз мясной продукции двух белорусских предприятий. Из-за чего?

Опубликовано: 14.10.2023 10:47 , Обновлено: 14.10.2023

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) 13 октября ввела "временные ограничения" на ввоз на территорию страны мясной продукции двух белорусских предприятий - ООО "ЛВЛ Эволюшн" и Могилевского мясокомбината. Причиной в ведомстве назвали "повторное выявление несоответствий в продукции". Продукцию ещё трёх белорусских предприятий взяли под "усиленный лабораторный контроль". Посмотрели, что именно насторожило российских проверяющих в белорусском мясе.

Как следует из информации, опубликованной на официальном сайте Россельхознадзора, ведомство потребовало от профильного департамента белорусского Минсельхозпрода взять под “усиленный лабораторный контроль” продукцию ОАО “Могилевский мясокомбинат” и “ЛВЛ Эволюшн”, популярного производителя детского питания “Ложка в Ладошке”. В решении от 13 октября не указано, какие именно нарушения выявили российские специалисты, а лишь подчёркивается, что они выявлены не в первый раз.

Между тем, месяц назад Россельхознадзор заявил о том, что обнаружил в говядине производства Могилевского мясокомбината бактерии группы кишечных палочек, а в консервах для детского питания компании «ЛВЛ Эволюшн» - энрофлоксацин.

[info_b]Энрофлоксацин - синтетическое антибактериальное средство группы фторхинолонов 3-го поколения, обладает широким спектром антимикробного действия. Препараты с этим веществом часто применяют для лечения свиней и сельскохозяйственной птицы при заболеваниях органов дыхания, сальмонеллезе, стафилококкозе, стрептококкозе и других заболеваниях.

Как и другие антибиотики хинолонового ряда, энрофлоксацин имеет ряд побочных эффектов, опасных для здоровья человека. Однако, его опасность,в первую очередь, заключается в том, что при частом употреблении молока, мяса или других продуктов животного происхождения, содержащих даже минимальное количество фторхинолонов, у человека может выработаться резистентность к антибиотикам этой группы. В результате лечение препаратами, сделанными на основе энрофлоксацина и других фторхинолонов, перестает быть эффективным.[/info_b]

В Россельхознадзоре отметили, что временное ограничение на поставки продукции этих двух предприятий не коснётся товаров, отгруженных до 16 октября - её будут принимать в обычном режиме.

Между тем, продукцию ещё трёх белорусских предприятий поставили под “усиленный лабораторный контроль”:

из-за “выявления диклофенака”, который, как утверждают в Россельхознадзоре, присутствовал в говядине Оршанского мясоконсервного комбината и цеха мясных полуфабрикатов Гомельского филиала Гомельского областного потребительского общества;

из-за листерии, которую якобы обнаружили в мясе птицы ОАО «Смолевичи Бройлер».

[info_b]Бактерия Listeria monocytogenes является возбудителем листериоза — одного из самых тяжелых заболеваний пищевого происхождения. Это относительно редкая болезнь — ежегодно происходит от 0,1 до 10 случаев заболевания на 1 миллион человек в зависимости от стран и регионов. И хотя случаев заболевания немного, эта инфекция представляет значительную проблему в области общественного здравоохранения в связи с высокой смертностью, утверждают в ВОЗ.[/info_b]

Отметим, что это далеко не первый случай, когда Россельхознадзор заявляет об обнаружении опасных микроорганизмов в продукции белорусского производства. Так, в сентябре этого года в ведомстве сообщили, что в некоторых белорусских продуктах были обнаружены такие опасные бактерии, как листерии, сальмонелла, кишечная палочка и золотистый стафилококк.

Россельхознадзор заявил, что нашел опасные бактерии в белорусской икре и мясе птицы. Что взяли под «усиленный контроль»?