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Россия сняла ограничения на ввоз белорусской молочки, но взяла её под "усиленный лабораторный контроль"

Россия сняла ограничения на ввоз белорусской молочки, но взяла её под "усиленный лабораторный контроль"
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Россия сняла ограничения, введённые ранее на транзит и на поставки молочной продукции Туровского молочного комбината. Об этом 14 июля сообщили в Правительстве России. Тем не менее, продукцию данного белорусского предприятия Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) возьмёт под "усиленный лабораторный контроль".

По словам заместителя председателя Правительства России Виктория Абрамченко, ограничения сняты с учётом гарантий Минсельхозпрода Беларуси о соответствии продукции данного предприятия требованиям ЕАЭС, а также на основании материалов проверки белорусской ветеринарной службы. По их заверениям, все нарушения, выявленные в ходе инспекций Россельхознадзора, были устранены.

В результате, статус ОАО «Туровский молочный комбинат» в реестре продукции Россельхознадзора, на которую распространяются ограничения на ввоз в страну, изменили на “усиленный лабораторный контроль”. Как пояснили в Россельхознадзоре, продукцию данного белорусского предприятия, произведённую после 11 июля, теперь в “усиленном режиме” будут проверять по следующим  показателям:

  • фальсификация продукции немолочными жирами;
  • незаявленные консерванты;
  • остатки лекарственных веществ;
  • листерии.

Ранее именно выявленные в молочных продуктах листерии — бактерии, которые вызывают опасное заболевание листериоз - стали причиной запрета на ввоз продукции Туровского комбината.

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Между тем, как следует из реестра Россельхознадзора, с 6 июля под такой же “усиленный лабораторный контроль” была взята продукция ещё четырёх белорусских предприятий, в том числе, Волковысского молочного предприятия “БЕЛЛАКТ”, в твороге которого российские эксперты, по заявлению Россельхознадзора, выявили недопустимое содержание дрожжей.

“Усиленный лабораторный контроль” также введён в отношении продукции трёх предприятий, поставляющих в Россию (и транзитом - в другие страны) мясную продукцию:

  • ОАО «Беловежский» – за найденный экспертами Россельхознадзора робенидин в готовой мясной продукции;
  • ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» – за сульфаметазин в консервах;
  • ОАО «Смолевичи Бройлер» – за листерии, выявленные в птице.

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Ранее Россельхознадзор также ввёл запрет на ввоз в страну продукции белорусской компании “Здравушка-милк”, филиала Слуцкого сыродельного комбината. Причиной стало повторное обнаружение “мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов” в молоке, утверждают в российском ведомстве.

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