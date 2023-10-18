Россельхознадзор заявил, что нашел антибиотики для кроликов в белорусских детских консервах

Опубликовано: 18.10.2023 21:23 , Обновлено: 30.11.2023

Россельхознадзор объявил 18 октября, что провел лабораторное исследование детских консервов и выявил в них антибиотик энрофлоксацин. Речь идёт о продукции белорусского предприятия ООО «ЛВЛ Эволюшн».

В российском ведомстве утверждают, что антибиотик содержался в мясных консервах в количестве 3,0 мкг/кг, что, согласно регламенту Таможенного союза недопустимо.

В Россельхознадзоре заявили, что не в первый раз обнаружили энрофлоксацин в детском питании белорусского предприятия. Ранее в России уже вводили в отношении компании “режим усиленного лабораторного контроля”.

[info_b]Энрофлоксацин – пероральний антибиотик для домашней птицы и кроликов. Относится к группе фторхинолонов, действующий против грампозитивных и грамнегативных микроорганизмов. По степени воздействия на организм Энрофлоксацин 50 раствор для инъекций относится к умеренно опасным веществам.[/info_b]

Белорусская компания “ЛВЛ Эволюшн” выпускает консервы для детей под торговой маркой “Ложка в ладошке”. В линейку входят как мясные и рыбные консервы, так и овощные и фруктовые.

Ранее Телеграф писал, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) 13 октября ввела “временные ограничения” на ввоз на территорию страны мясной продукции двух белорусских предприятий — ООО “ЛВЛ Эволюшн” и Могилевского мясокомбината. Тогда в российском надзорном ведомстве не рассказали, что не так с детским питанием из Беларуси.

Россельхознадзор запретил ввоз мясной продукции двух белорусских предприятий. Из-за чего?