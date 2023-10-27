Россельхознадзор отменил запрет на поставки продукции семи белорусских предприятий

Опубликовано: 27.10.2023 08:42 , Обновлено: 28.10.2023

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) объявила о возобновлении поставок в страну птицеводческой продукции с семи белорусских предприятий. С 26 октября их продукцию будут ввозить в Россию "в режиме усиленного лабораторного контроля".

Как пояснили в российском надзорном ведомстве, возобновить поставки решили после получения удовлетворительных результатов анализа материалов, которые были направлены белорусскими органами, уполномоченными в области ветеринарии. Те передали Россельхознадзору информацию о проведенной работе по устранению несоответствий, из-за которых ранее и были введены ограничения, а также о “принятии превентивных мер для предотвращения повторных выявлений”.

Речь идёт о продукции следующих предприятий:

СООО «Мясопродукт»;

ООО «Мясокомбинат Пекалин»;

ЗАО «Агрокомбинат Заря»;

ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат»;

ООО «Производственная Торговая компания Мяскин и Колбаскин»;

СООО «Корско»;

филиал «Минский» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» ОАО «1-ая Минская птицефабрика».

Отметим, что неделю назад аналогичным образом Россельхознадзор снял ограничения на поставки ещё трёх белорусских предприятий. С 20 октября поставлять свою продукцию в Россию вновь могут:

производственный цех «Новосёлки» РДСУП «Белоруснефть-Особино»;

РДСУП «Белоруснефть-Особино»;

производственная площадка при д. Дворище ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский».

Напомним, Россельхознадзор периодически заявляет об обнаружении опасных микроорганизмов в продукции белорусского производства. Так, в сентябре этого года в ведомстве сообщили, что в некоторых белорусских продуктах были обнаружены такие опасные бактерии, как листерии, сальмонелла, кишечная палочка и золотистый стафилококк.

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А 13 октября Россельхознадзор ввел «временные ограничения» на ввоз на территорию страны мясной продукции двух белорусских предприятий — ООО «ЛВЛ Эволюшн» и Могилевского мясокомбината. В российском надзорном ведомстве заявила, что в детских консервах белорусского производства обнаружили антибиотик энрофлоксацин.

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