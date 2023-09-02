Россельхознадзор заявил, что нашел опасные бактерии в белорусской икре и мясе птицы. Что взяли под «усиленный контроль»?

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Опубликовано: 02.09.2023 09:38 , Обновлено: 02.09.2023

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) заявила об очередных нарушениях качества мясной, молочной и рыбной продукции из Беларуси. В ведомстве сообщили, что в некоторых белорусских продуктах были обнаружены такие опасные бактерии, как листерии, сальмонелла, кишечная палочка и золотистый стафилококк. Что именно не прошло контроль в российских лабораториях?

Так, с 1 сентября под усиленный лабораторный контроль надзорные ведомства Таможенного союза взяли продукцию популярного белорусского бренда “Санта Бремор”. В ведомстве заявили, что обнаружили в одном из икорных рыбных изделий золотистый стафилококк .

[info_b]Золотистый стафилококк — вид грамположительных бактерий, которая является одной из четырёх наиболее частых причин внутрибольничных инфекций. Может вызывать широкий диапазон заболеваний - от лёгкой угревой сыпи до таких смертельно опасных заболеваний, как пневмония, менингит, остеомиелит, эндокардит, инфекционно-токсический шок и сепсис. [/info_b]

Другую потенциально опасную бактерию - листерию - в российских лабораториях, согласно заявлению контрольного ведомства, выявили в рубленых полуфабрикатах из птицы, которые в Россию поставлял филиал «ЮНИМИТ» ОАО «Смолевичи Бройлер». В продукции предприятия также выявили бактерии группы кишечной палочки и, в связи с этим, взяли ей под “усиленный лабораторный контроль”.

[info_b]Листериоз — это одна из самых тяжелых болезней пищевого происхождения. Ее возбудителем является бактерия Listeria monocytogenes. Это относительно редкая болезнь — ежегодно происходит от 0,1 до 10 случаев заболевания на 1 миллион человек в зависимости от стран и регионов. И хотя случаев заболевания немного, эта инфекция представляет значительную проблему в области общественного здравоохранения в связи с высокой смертностью, утверждают в ВОЗ.[/info_b]

Такие же меры предприняты в отношении мяса птицы с белорусского предприятия “Птицефабрика “Рассвет” - в нём, по утверждению Россельхознадзора, обнаружили сальмонеллу .

[info_b]Сальмонеллы — род неспороносных грамотрицательных бактерий, поражающих как людей, так и животных. Являются возбудителями брюшного тифа, паратифов и других сальмонеллёзов, которые при тяжёлом течении болезни могут привести к серьёзному обезвоживанию организма и почечной недостаточности. [/info_b]

Под усиленный лабораторный контроль специалисты надзорных ведомств также взяли продукцию производственного цеха Новолукомля (ОАО “Полоцкий молочный комбинат”). В твороге, произведенном на этом предприятии, как заявили в Россельхознадзоре, присутствовали бактерии группы кишечной палочки .

Такую же проблему выявили российские лаборатории с говядиной производства ОАО “Бобруйский мясокомбинат”. Её статус в Реестре предприятий Таможенного союза Россельхознадзор рекомендовал Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси сменить на “временно ограничено”. В ведомстве пояснили, что продукцию, отгруженную в адрес российских получателей до 3 сентября 2023 года, будут принимать в обычном режиме.

Кроме того, Россельхознадзор попросил профильный департамент белорусского Минсельхозпрода взять под усиленный лабораторный контроль продукцию молодечненского предприятия “Велес-Мит”: в говядине их производства Россельхознадзор усмотрел превышение КМАФАнМ .

[info_b]КМАФАнМ (общее микробное число) – это количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.[/info_b]

Россельхознадзор заявил, что нашел в молочных продуктах из Беларуси возбудителя листериоза и антибиотики. В каких?

Это не первый случай, когда Россельхознадзор заявляет об обнаружении опасных микроорганизмов в продукции белорусского производства. Ранее там заявляли о возбудителях листериоза и антибиотиках в сыре “Рикотта” производства ОАО “Туровский молочный комбинат” и превышении КМАФАнМ в молочной продукции слуцкой компании “Здравушка-милк”.

Россельхознадзор нашёл в белорусской молочке опасные микроорганизмы. Что не прошло контроль?