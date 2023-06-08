Как ремесленнику получить страховой стаж? Рассказали в Минтруда

Опубликовано: 08.06.2023 12:44 , Обновлено: 08.06.2023

На пресс-конференции «Главные изменения в расчетах больничных с 2024 года», прошедшей 7 июня в Минске, Юлия Бердникова, руководитель Фонда соцзащиты населения Минтруда пояснила, как ремесленнику получить страховой стаж.

Бердникова рассказала, что ремесленники относятся к категории самозанятых, и не обязаны уплачивать обязательные страховые взносы в бюджет фонда, однако могут делать это добровольно. «Исключение составляют ремесленники, которые выбрали налогообложение в виде налога на профессиональный доход», - процитировала БелТА Бердникову.

Ремесленники, уплачивающие ремесленный сбор, в системе соцстрахования участвуют добровольно и уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет только на пенсионное страхование и могут рассчитывать только на пенсионные выплаты. “Соцстрахование на них не распространяется”, пояснила специалист. Те ремесленники, которые платят налог на профессиональный доход, в обязательном порядке участвуют в системе государственного социального страхования.

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С 1 июля в нашей стране вступят в силу изменения в режим налогообложения ремесленной деятельности. Ремесленники, не получившие право на уплату сбора, будут обязаны уплачивать налог на проф.доход. Ставка - 10%. В ФСЗН автоматически будут уходить 6% от этого налога. Для плательщиков налога на профессиональный доход, как и для иных физлиц, сохранен размер обязательных страховых взносов на пенсионное страхование (29%).

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Как рассчитывается страховой стаж?

Бердникова пояснила на примере дохода в 2 000 рублей, из которых уплачивается налог на профессиональный доход 10%. Сумма налога составит 200 рублей, из них 120 рублей направят в ФСЗН для формирования будущих пенсионных прав. Эти 120 рублей - сумма перечисленных взносов в ФСЗН. Из них определяется доход из расчета, что размер взносов в ФСЗН равен 29%, следовательно, доход для страхового стажа из указанной суммы взносов составит 414 рублей.

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Для формирования месяца страхового стажа за каждого белоруса (работника, индивидуального предпринимателя, плательщика налога на профессиональный доход) взносы в ФСЗН должны быть уплачены из суммы не ниже минимальной зарплаты. На примере мая 2023 года минималка составляла 554 рубля. 29% (взносы на пенсионное страхование) из нее - 161 рубль. Это и есть та предельная минимальная сумма взносов на пенсионное страхование, которая позволяет сформировать месяц страхового стажа.

Чтобы поступала такая сумма от плательщика налога на профессиональный доход, при условии, что его налог равен 10%, доход должен быть не менее 2684 рубля в месяц. Если доход меньше и пришла меньшая сумма, чем 161 рубль, то формируется не месяц страхового стажа, а, соответственно, меньше.

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Для назначения трудовой пенсии по возрасту на общих основаниях в 2023 году требуется не менее 19 лет стажа с уплатой обязательных страховых взносов. Этот стаж ежегодно увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет к 2025 году.

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