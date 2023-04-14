Как пожарить рыбу, чтобы она не воняла? Так делают многие повара

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Опубликовано: 14.04.2023 11:45 , Обновлено: 10.09.2023

Жарка рыбы — это своего рода вызов, с которым можно справиться, если следовать самым важным правилам. Несмотря на то, что рыбу можно приготовить несколькими способами, чаще всего ее готовят на сковороде. Как пожарить рыбу, чтобы она не пахла, была вкусной и имела хрустящую корочку?

Помните, что сначала ее нужно правильно подготовить к жарке. Наверняка вы знаете, что свежая рыба требует правильной очистки, а затем разделки. Выпотрошите ее и избавьтесь от чешуи, затем просушите бумажным полотенцем.

Чтобы свести к минимуму интенсивный запах свежей рыбы, перед жаркой ее хорошо сбрызнуть лимонным соком. Этим приемом пользуются многие шеф-повара.

Еще один способ устранить запах свежей рыбы — вымочить ее в молоке в течение нескольких часов.

Перед жаркой рыбу необходимо обвалять в панировке. Делайте это по очереди — сначала в муке, затем в яйце и, наконец, в панировочных сухарях. Панировочные сухари для рыбы можно обогатить различными приправами. Важно, чтобы они покрытие не было слишком толстым, так как жареная рыба впитает слишком много жира, что сделает ее не хрустящей, а неаппетитной.

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На каком масле жарить рыбу?

Лучший вариант — рапсовое масло. Оно обладает нейтральным вкусом и поэтому определяет вкус жареной рыбы.

Также подойдет топленое сливочное масло. Оно не пригорает при высоких температурах и придает рыбе маслянистый аромат.

Помните, что жарить рыбу следует на хорошо разогретом масле – чтобы она не прилипала к сковороде

Ее следует обжаривать по 5 минут с каждой стороны. Кусочки должны подрумяниться. Старайтесь не укладывать рыбу слишком плотно на сковороду, иначе она прожарится неравномерно.

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