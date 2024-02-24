Норвежского синоптика во время репортажа сбила с ног рыба. Но и это еще не все

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Опубликовано: 24.02.2024 16:55 , Обновлено: 24.02.2024

Норвежский синоптик решил сделать репортаж о небывалом шторме с берега моря. Однако все с самого начала пошло не по плану. В начале съёмки мужчине в лицо прилетела здоровенная рыба и сбила с ног. Но и это ещё не всё.

Упавшего синоптика накрыло волной ледяной морской воды. В довесок, на нем сработал автоматический спасательный жилет.

Все это невозмутимо снимал оператор Дэвид Йоргенвог. Впрочем, мужчина не расстроился, на кадрах видно, как он вначале кричит от неожиданности, а потом заливается смехом.

Все это произошло, когда шторм Ингунн обрушился на Норвегию с ураганными порывами ветра со скоростью 190 км в час