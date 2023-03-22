В ФСЗН пообещали белорусам возможность отслеживать накопительную пенсию в телефоне. Когда?
В Фонде социальной защиты населения Беларуси пообещали добавить в свое мобильное приложение "ФСЗН" информацию о накопительной пенсии.
В принципе, как отметила управляющая ФСЗН Юлия Бердникова, у белорусов, которые выбрали копить на “вторую пенсию”, есть свой личный кабинет на портале страховой компании “Стравита”, где они могут посмотреть данные о накоплениях. Однако, по ее словам, люди «хотят получать концентрированную информацию» в одном месте, «где она тематически подходит».
Бердникова сообщила, что такую функцию в мобильное приложение «ФСЗН» рланируют добавить к концу 2023 года.
«Это будет просто, доступно и легко», — пообещала она.
Накопительная пенсия
Напомним, что новая пенсионная система — накопительная (или, как ее еще называют, программа «3+3») начала работать в Беларуси с 1 октября 2022 года.
Согласно ей, любой работник, которому до пенсии остается не менее трех лет, сможет по желанию откладывать от 1 до 10% своей заработной платы. Кроме того, столько же (но не более 3%) откладывает и работодатель. Для этого надо заключить договор с государственной страховой организацией «Стравита».
К слову, на сайте компании сделали калькулятор, с помощью которого можно рассчитать примерную прибавку к пенсии при заключении договора добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. Там показали, как белорусы могут получать 7410 BYN в месяц.
Белорусам показали, как получать 7000 рублей пенсии в месяц
Что за приложение ФСЗН?
Напомним, с 1 февраля 2023 года Министерство труда запустило мобильное приложение «ФСЗН», которое можно скачать в Google Play.
В нем можно получить:
- информацию с индивидуального лицевого счета (ИЛС) — данные свидетельства социального страхования, сведения о периодах трудовой деятельности и работодателях, в том числе периодах выполнения работ по гражданско-правовым договорам. А также о трудовой биографии работника.
- возможность контролировать, как работодатель начисляет и уплачивает обязательные страховые взносы на пенсионное и социальное страхование, размеры таких взносов и периоды их уплаты;
- информацию о продолжительности страхового стажа, сформированного с 01.01.2003.